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сегодня, 18:35 0

Благовещенка воспользовалась найденной банковской картой и пошла под суд

Благовещенка воспользовалась найденной банковской картой и пошла под суд
Фото: cod40.ru

Прокурор Благовещенска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. 56-летняя горожанка обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств платежа.

Женщина нашла банковскую карту около одного из домов по улице Театральной и решила использовать находку для оплаты товаров в магазинах. И делать это она планировала до тех пор, пока это будет возможно. Таким образом осужденная умышленно, из корыстных побуждений похитила со счета деньги на сумму около 5 тысяч рублей.

По данному факту ОД МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа). За это преступление суд может назначить до трех лет лишения свободы.

В настоящее время уголовное дело направлено прокуратурой Благовещенска в суд для рассмотрения по существу, сообщает областная прокуратура.

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#криминал #происшествия

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