Юрий Трутнев в Благовещенске вынес выговоры чиновникам за затягивание строительства ВПП

Строительство современной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска должно было начаться в 2019 году. Длина новой ВПП–2 – 3 000 метров, ширина – 55 метров. Сооружение позволит принимать тяжелые широкофюзеляжные самолеты. Новую полосу построят параллельно существующей, на удалении 245 метров. Под строительство выделен земельный участок, получен градостроительный план, разработана проектно-сметная документация, в федеральном бюджете заложено 4,6 миллиарда рублей. Однако организацию, которая займется возведением стратегически важного для Приамурья объекта, так и не определили.

С учетом того, что строительство новой взлетно-посадочной полосы займет три года, времени на раскачку нет. Об этом Юрий Трутнев и напомнил участникам совещания. «Теряются бюджетные деньги, не выполняются поручения президента страны. Отвратительная организация работы. Предлагаю объявить выговор руководителю Федерального агентства воздушного транспорта Александру Нерадько и начальнику управления аэропортовой деятельности Анатолию Пчелину. Если очередные торги не состоятся, будут приняты меры», – подчеркнул полпред президента.

«Есть целый ряд вопросов, связанных с заниженной суммой, устаревшей проектной документацией, завышенными требованиями к подрядчикам. Я двумя руками за то, чтобы повышать требования к подрядчику, но, когда никто не выходит на конкурс, стоит задуматься о том, что два поручения президента РФ не выполняются и ничего не двигается. Это плохая организация работы, отсутствие ответственности и понимания, что от этого страдают люди», – сказал Юрий Трутнев.

Все взлетно-посадочные полосы в стране являются федеральной собственностью. Торги объявляет соответствующее федеральное агентство по гражданским аэропортам. В Амурской области конкурс объявлен в четвертый раз. «По нашим просьбам упростили параметры по этому конкурсу. Мы рассчитываем, что он все-таки состоится. Но, на мой взгляд, проблема заключается в том, что проектная документация изготовлена с не очень высокой рентабельностью. Поэтому крупные компании трижды не заходили на конкурс. Повышенные требования не дают выйти на участие компаниям», – пояснил губернатор Амурской области Василий Орлов после совещания при полпреде.

По словам главы региона, это большая проблема. «Из-за того что у нас нет современной полосы, к нам не летают тяжелые самолеты. А у "Аэрофлота" только такие самолеты, широкофюзеляжные. Это, конечно, сказывается на стоимости авиабилетов, на конкуренции на рынке авиаперевозок. Для нас это принципиально важный вопрос», – сказал Василий Александрович.

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев взял на контроль вопрос строительства ВПП в Благовещенске. Новая дата конкурса – 14 июня. «В случае если конкурс по упрощенным требованиям к подрядчику не состоится в очередной раз, тогда проблема не сможет быть решенной без изменения стоимости проектной документации. Тогда нужно будет снова заходить в госэкспертизу, снова повышать сметную стоимость и после этого объявлять торги. Нас это очень не устраивает, потому что у нас строительный сезон короткий, а это нас еще на год сдвигает вправо», – объяснил Василий Орлов.