Дети и подростки составляют почти четверть населения Амурской области

Амурстат опубликовал статистику ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Специалисты привели ряд фактов, характеризующих положение детей в Амурской области.

На 1 января 2019 года в регионе насчитывалось почти 180 тысяч детей и подростков в возрасте до 18 лет, это 22,7 % населения области.

В 2018 году в Амурской области родилось 8 812 детей, на 6,8 % меньше, чем в 2017 году. На 1 000 населения региона пришлось 11,1 родившихся (в 2017 году – 11,8).

Около трети детей рождается у матерей, не состоящих в зарегистрированном браке. Удельный вес детей, родившихся вне зарегистрированного брака, в 2018 году составил 30,7 % (в 2000 году – 37,5 %, 1990 год – 19 %). Среди женщин моложе 18 лет доля внебрачных детей значительно выше – 70 %.

Снизилась младенческая смертность. За последние 20 лет самый высокий показатель – 28,8 умерших в возрасте до 1 года на 1 000 родившихся – в области отмечался в 1999 году, в 2018 году – 5,1 (в 1990 году – 19,9). По России за 2018 год этот показатель составил 5,1, по Дальневосточному федеральному округу – 5,4. В 2018 году в Амурской области умерли 46 младенцев в возрасте до 1 года, на 2 меньше, чем в 2017 году. В структуре младенческой смертности основными остаются причины, тесно связанные со здоровьем матери. Это заболевания и состояния, возникающие на первой неделе жизни – 35 %, и врожденные аномалии – 20 %.

Среди разводящихся пар доля супругов с несовершеннолетними детьми составила 47,1 % (в 2017 году – 53,6 %). Из-за распада семей по причине развода 2 641 ребенок остался без одного из родителей (в 2017 году – 2 846). Среднее число детей на один развод составило 1,4 (в 2017 году – 1,3).

Для оказания лечебно-профилактической помощи детям в области в 2018 году, как в государственных, так и в негосударственных медицинских учреждениях, работали 367 врачей-педиатров, из них 47 – неонатологи.

К концу 2018 года в Амурской области имелось 60 детских поликлиник, отделений (кабинетов). В стационарах функционировали 1 065 коек для больных детей (69,4 на 10 000 детей в возрасте до 14 лет).

По итогам летней кампании 2018 года, в Амурской области было обследовано 269 организаций (детских лагерей), осуществляющих услуги по организации детского отдыха детей и их оздоровления. Численность детей, отдохнувших за лето 2018 года во всех обследованных типах детских оздоровительных лагерей, составила 26,3 тысячи и увеличилась по сравнению с 2017 годом на 1 928 человек (на 7,9 %).

В организациях отдыха детей и их оздоровления круглогодичного функционирования стационарного типа отдохнуло 2,1 тысячи детей, в организациях сезонного функционирования стационарного типа провели каникулы 23,3 тысячи детей, в организациях сезонного функционирования палаточного типа, предназначенных для активного отдыха детей в естественных природных условиях, отдыхали 0,9 тысячи детей.

В 2018 году в Амурской области функционировали 306 дошкольных образовательных организаций, в том числе 122 самостоятельных организации, 2 обособленных подразделения (филиала) дошкольных образовательных организаций, 26 обособленных подразделения (филиала) общеобразовательных организаций, 138 подразделений (групп) дошкольного образования, организованных в общеобразовательных организациях, 4 – иные юридические лица, в состав которых входят подразделения (группы), осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, и 14 организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, без осуществления образовательной деятельности по программам дошкольного образования. При наличии в них 41,3 тысячи мест, детские дошкольные организации посещали 40,6 тысячи детей. По сравнению с прошлым годом, численность детей в дошкольных организациях увеличилась на 0,3 %. Из общей численности детей основная доля (83,9 %) приходится на детей в возрасте 3 года и старше.

На 100 мест в дошкольных образовательных организациях области в среднем приходится 98 детей, в том числе в городской местности – 103, в сельской – 83 (в 2017 году – соответственно 97, 101 и 85).