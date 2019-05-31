Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:54 0

2 июля произойдет полное солнечное затмение

2 июля произойдет полное солнечное затмение
Фото: Johannes Plenio с сайта Pixabay

Специалисты NASA сообщили, что 2 июля 2019 года можно будет наблюдать полное солнечное затмение. Затмение будет продолжаться 4 минуты 33 секунды.

Во время этого явления Луна проходит между Солнцем и Землей, закрывая свет звезды.

По мнению экспертов, солнечное затмение 2 июля продлится вдвое дольше, чем затмение в 2017 году. Уникальное явление можно будет наблюдать в южной части Тихого океана, в Аргентине и Чили, сообщает «МИР 24».

Ученые уточняют, что последние две страны окажутся в лунной тени. Также частичное затмение смогут наблюдать жители отдельных территорий Парагвая, Уругвая, Эквадора и Бразилии.

Просмотров всего: 450

#жизнь

распечатать


Общество 6

В Амурской области потратят больше 8 миллионов на создание Дома научной коллаборации
Общество

Дети и подростки составляют почти четверть населения Амурской области

Общество

День защиты детей и День города: выходные в Благовещенске

В России и мире

Телеведущую затравили из-за небритых подмышек
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь