2 июля произойдет полное солнечное затмение

Специалисты NASA сообщили, что 2 июля 2019 года можно будет наблюдать полное солнечное затмение. Затмение будет продолжаться 4 минуты 33 секунды.

Во время этого явления Луна проходит между Солнцем и Землей, закрывая свет звезды.

По мнению экспертов, солнечное затмение 2 июля продлится вдвое дольше, чем затмение в 2017 году. Уникальное явление можно будет наблюдать в южной части Тихого океана, в Аргентине и Чили, сообщает «МИР 24».

Ученые уточняют, что последние две страны окажутся в лунной тени. Также частичное затмение смогут наблюдать жители отдельных территорий Парагвая, Уругвая, Эквадора и Бразилии.