Как Россия и Китай навели мосты: репортаж с места стыковки

Фото: Амур.инфо

31 мая 2019 года войдет в историю России и Китая. Процедуру стыковки российской и китайской частей трансграничного моста успешно завершили. Рабочие соседних государств символически затянули последние гайки, скрепив и сооружение, и международную дружбу.

С пограничного катера были запущены ракеты. Это стало сигналом к закрутке замыкающих болтов на мостовом переходе.

В церемонии участвовали полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов, губернатор Амурской области Василий Орлов. Китайскую сторону представляли заместитель председателя Народного политического консультативного совета КНР Шао Хун, главный инженер министерства транспорта КНР Чжоу Вэй, губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао.

«Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году составил более 100 миллиардов долларов, и для реализации инвестиционных проектов, которых на Дальнем Востоке сегодня реализуется более 1,5 тысячи, очень важна логистика. Она сокращает расходы и делает проекты рентабельными. Этот мост – еще одна возможность для инвестиций в Дальний Восток России, возможность для развития экономики нашей страны», – отметил на церемонии Юрий Трутнев.

«Соединение российской и китайской части моста через реку Амур – это исторический момент. Это не просто новая транспортная магистраль между Благовещенском и Хэйхэ, которая, безусловно, даст мощный импульс развитию торговых отношений и туризма. Первый мост между Россией и Китаем – это символ дружбы между нашими народами, доверия, символ устремленности в будущее», – сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Предполагается, что после введения моста в эксплуатацию, туристы на личных автомобилях – до 8 посадочных мест – смогут пересечь границу и оказаться в китайской провинции. В ближайшее время власти определят «глубину допуска» иностранного транспорта. Также благодаря мосту увеличится экспорт сельхозпродукции. Губернатор Амурской области отметил, что мост важен и для отрасли газохимии, можно будет экспортировать полиэтилен.

«Самый важный мост мы уже построили, это надежный и прочный мост дружбы и добрососедских отношений между Россией и КНР. А теперь становится реальностью и этот трансграничный автомобильный мост, который значительно расширит возможности для экспорта нашей продукции и сыграет очень важную роль в развитии экономики двух приграничных территорий», – отметил Василий Орлов.

На церемонии журналистам рассказали, что российскую и китайскую части моста соединяли в темное время суток, при определенных температурах. На точность стыковки мог повлиять любой фактор – солнце, дождь, ветер. Соединять мост, как и строить, было непросто, вспоминают строители. Черный дракон – так называют Амур китайцы – то и дело показывал свой характер. Работу осложняли сильные перепады уровня воды. А грунтовые воды помешали строительству шестой опоры моста, так что технологию ее возведения пришлось изменить.

«Разнообразные климатические условия. Вы видите какой сегодня "дракон", укротить его невозможно. С ним можно жить в согласии. Вот это, наверное, правильно будет. Объединение – это ласковое кольцо», – сказал Николай Рогов, главный инженер филиала компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» в городе Благовещенске.

Стыковка моста – это не одномоментный процесс, объясняют строители. Рабочие на протяжении последних трех недель соединяли пролеты, двигая их навстречу друг другу по три метра в день.

«Раньше не было ни одного моста через Амур между провинцией Хэйлунцзян и Дальним Востоком. Это экономически очень важно и послужит развитию нашего торгово-экномического развития, туристических связей, дружбы и других сфер», – отметил Ли Чан, заместитель директора филиала компании по строительству и развитию моста "Амур (Хэйлунцзян)" в городе Благовещенске.

Сейчас на стройке с российской стороны задействованы полтысячи человек. У них еще много работы. Необходимо забетонировать и заасфальтировать проезжую часть. Через три недели из-под моста обещают убрать домкрат. К концу года сооружение с подъездными путями должно быть готово. Первые грузовые автомобили пересекут границу следующей весной. Ожидается, что к 2025 году грузооборот по новому мосту составит 4 миллиона тонн в год, а пассажиропоток – 2 миллиона человек.