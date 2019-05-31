День защиты детей и День города: выходные в Благовещенске

В эти выходные благовещенцы отметят сразу два праздника: День защиты детей и День города. В их честь в областном центре пройдут праздничные мероприятия. Будут работать тематические площадки, состоятся концерты, развлекательные программы и многое другое. Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время 1 и 2 июня.

Суббота, 1 июня

С 11:00 до 12:00 пройдут праздничные программы для гостей Городского и Первомайского парков.

С 13:00 до 15:00 на площади ОКЦ состоится праздник «Город детей». Концертно-развлекательную программу представляют коллективы ЦЭВД.

В 16:00 начнется музыкальная сказка «Карлсон встречает друзей» от детского театра песни «ОКЦент». Сказку покажут в большом зале ОКЦ.

В 16:00 в зале ГДК состоится спектакль образцовой театральной студии «Этюд» под названием «Не хочу быть собакой».

С 17:00 до 19:00 Центр развития молодёжных и общественных инициатив «Выбор» проведёт игровую программу «Страна радости» на территории детской площадки набережной реки Амур. В «Стране радости» дети смогут поиграть в классики, твистер, ручеек, дженгу, наплести фенечки, нарисовать рисунки на асфальте и многое другое.

Также в городе пройдет благотворительная акция «Парус детства». Благовещенцев приглашают в яхт-клуб «Командор» (Зейский затон). С 10:00 до 18:00 для детей будут организованы прогулки на парусных яхтах.

Воскресенье, 2 июня

2 июня Благовещенск отметит 163-й день рождения. В честь этой даты пройдут различные мероприятия.

С 6:30 до 13:00 в рамках II амурского марафона «Бег к мечте», состоятся забеги на следующие дистанции: 42,2; 21,1; 10 и 5 километров. Впервые для детей от 5 до 14 лет будет разработана дистанция на 1 километр. Старт дадут на стадионе «Амур». Церемония награждения и финиш состоятся на площади Ленина.

В 11:00 начнется праздничная программа для гостей Городского и Первомайского парков. В горпарке она продлится до 19:00, в Первомайском парке – до 17.00. Городской парк откроется праздничным концертом, в котором примут участие шоу-театр «Котовасия», цирковая студия «Фаворит», театр танца «Даймонд», танцевально-эстрадная студия «Позитив» и другие артисты города. С 13:00 до 15:00 стартует игра «Волшебная страна» возле «Аллеи любви». В 14.00 праздничную эстафету подхватят сотрудники УГИБДД УМВД России по Амурской области. На главной эстраде горпарка инспекторы вместе с детьми составят пазлы и проведут викторину «Моя дорога». Тематическую площадку развернут и сотрудники МЧС России по Амурской области. За Городским домом культуры (со стороны улицы Мухина) выставят спецтехнику. Дети смогут поучаствовать в фотосессии с пожарной машиной, примерить обмундирование спасателей и посоревноваться в меткости, нужно будет сбить мяч, управляя пожарным рукавом. Мероприятие пройдет с 12:00 до 15:00.

Перед воротами Первомайского парка сотрудники МЧС выставят раритетную технику. Работать выставка будет с 12:00. А затем проведут свой конкурс рисунков со сладкими призами. Также в парке планируется выставка мотоциклов и большая развлекательная программа.

В 13:00 в парке Дружбы начнется праздничная программа «Зажги лето!».

С 17:00 на набережной реки Амур от переулка Уралова до улицы Богдана Хмельницкого развернется «25-й квартал. Набережная». На шести интерактивных площадках горожане увидят выступления детских и молодежных коллективов, ансамблей, смогут посетить выставку-распродажу «Аллеи мастеров» и многое другое.

С 17:00 до 20:00 на набережной реки Амур в районе Триумфальной арки состоится творческая молодежная площадка, в рамках которой впервые пройдет городской творческий фестиваль «Танцуй». В фестивале примут участие танцоры в возрасте от 14 до 35 лет, выступающие в различных направлениях современной хореографии. Также на площадке запланированы выступления танцевальных коллективов города Благовещенска. Параллельно с площадкой запланирована работа маркетов. Молодые предприниматели представят свои товары для молодежи, которые также можно приобрести.

С 18:00 до 20:00 будут работать тематические площадки на площади имени Ленина. Это площадка «Общественное пространство» – экскурс в историю подготовят пожарные, врачи, фотографы, садоводы, банкиры, страховщики, художники и другие представители профессий, которые существовали и в Благовещенске XIX века. На площадке «Благовещенское благотворительное дело» можно будет узнать, как девицы вышивали на пяльцах и гадали на старинных картах. В «Модном салоне» представят авторскую одежду и живые картины от модельной студии, проведут мастер-класс по визажу. В «Антикварном салоне» выставят на продажу раритеты и коллекционные вещи.

На площадке «Привет из Благовещенска» специалисты «Почта России» помогут отправить бесплатную открытку. В районе малой сцены расположится народный музей из путеводителя городских музейных пространств, подготовленный библиотекой «Центральная». Здесь представят редкие экспонаты 13 музеев города. На площадке «Китайский квартал» можно узнать о народных играх Китая, посмотреть на традиционные ростовые куклы Поднебесной, поучаствовать в чайной церемонии. Рядом откроются игровые площадки для детей и взрослых.

На центральной площади города впервые пройдет городской исторический бал. В танце закружатся более 300 пар из ДВОКУ, лицея № 6, клуба «Велетта», ЦЭВД имени Белоглазова и других учреждений Благовещенска. Каждый желающий может присоединиться к танцующим. Мастер-класс по оперативному обучению бальным танцам дадут в «Танцевальном салоне», он расположится на малой сцене.

В 19:45 на сценическом комплексе площади Ленина начнется концертная программа, посвященная 163-й годовщине со дня основания города Благовещенска.

С 21:50 до 22:00 прогремит фейерверк.

С 17:00 до 19:00 Центр развития молодёжных и общественных инициатив «Выбор» проведёт игровую программу «Страна радости» на территории детской площадки набережной реки Амур. В «Стране радости» дети смогут поиграть в классики, твистер, ручеек, дженгу, наплести фенечки, нарисовать рисунки на асфальте и многое другое.

После фейерверка жителей и гостей областного центра развезут автобусы.