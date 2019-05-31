Косаток и белух оставили в «Китовой тюрьме»

Южно-Сахалинский городской суд решил, что изымать косаток и белух у отловщиков нельзя. Иск зоозащитников был удовлетворен частично.

«Удовлетворить частично», – постановила судья Наталья Перченко.

Решение можно будет обжаловать в течение месяца, и пока в законную силу оно не вступило.

По словам адвоката зоозащитников Натальи Лисицыной, суд признал незаконным распределение квот на отлов животных приказами Росрыболовства. Однако было отказано в требовании изъять косаток и белух у незаконных владельцев и вернуть их в естественную среду обитания.

Она отметила, что узнать причины такого решения можно будет 5 июня 2019 года. Тогда суд изложит все доводы в мотивированном решении, сообщает «360».

Зоозащитники намерены обжаловать решения Южно-Сахалинского городского суда по Росприроднадзору.

В ноябре 2018 года стало известно, что в приморской бухте живут косатки и белухи, которых хотят продать в зарубежные океанариумы. В том же месяце суд запретил продавать животных или транспортировать их куда-либо.

По факту вылова косаток и белух было возбуждено уголовное дело. Губернатор Приморья Олег Кожемяко пригласил французского океанолога Жан-Мишеля Кусто исследовать состояние млекопитающих вместе с российскими специалистами. Команда французского эксперта посоветовала выпустить косаток и белух в местах их отлова. Однако владелец животных заявил, что выпускать их не будет, так как животные являются его собственностью.