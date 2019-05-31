Новогодние каникулы 2020 года укоротят

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) 31 мая должна рассмотреть проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году. При одобрении документа его отправят на подпись премьер-министру.

Новогодние каникулы в 2020 году сократятся по «техническим причинам». Нерабочие праздничные дни на Новый год в России приходятся с 1 по 6 и 8 января, плюс 7 января Рождество. В 2018 и 2019 годах новогодние каникулы увеличивали на два дня за счет 30 и 31 декабря – они выпадали на субботу и воскресенье.

В 2019 году 30 и 31 декабря выпадают на понедельник и вторник, поэтому они будут рабочими днями, и увеличения каникул не произойдет. Выходные дни 4 и 5 января, которые выпадут на субботу и воскресенье, проект постановления предлагает перенести на понедельник и вторник 4 и 5 мая.

В честь Дня защитника Отечества дни отдыха предполагается установить с 22 по 25 февраля, Международного женского дня – с 7 по 9 марта, Праздника Весны и Труда – с 1 по 5 число, Дня Победы – с 9 по 11 мая, Дня России – с 12 по 14 июня и Дня народного единства – 4 ноября, пишет «Российская газета».

Соответствующее постановление правительства принимается ежегодно. И каждый раз предварительно согласовывается с профсоюзами и работодателями.