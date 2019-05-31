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Осужден амурчанин, устроивший ДТП с погибшими и пострадавшими

Осужден амурчанин, устроивший ДТП с погибшими и пострадавшими

Свободненский городской суд вынес приговор 30-летнему жителю Свободного. Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, которое повлекло аварию с погибшими и пострадавшими.

Установлено, что 24 июня 2018 года (спустя 2 месяца после условно-досрочного освобождения) амурчанин, лишенный права управления транспортом, вел автомобиль своей знакомой. В машине находились сама девушка и ее подруга. Двигаясь по трассе Свободный – Благовещенск, водитель нарушил ПДД, превысил скорость и выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение со встречным автомобилем.

В результате ДТП собственнице автомобиля, которая спала на пассажирском сидении, а также водителю встречной машины были причинены травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Двое пассажиров авто, двигавшегося навстречу, граждан Турции, погибли на месте. Сам водитель-нарушитель и его второй пассажир серьезных травм не получили.

Как сообщает прокуратура Амурской области, несмотря на произошедшее, спустя два месяца водитель снова сел за руль автомобиля, при этом он находился в состоянии алкогольного опьянения. В течение получаса мужчина ездил по улицам города, после чего его остановили сотрудники ДПС.

На момент совершения преступлений амурчанин имел судимость за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также за совершение ряда преступлений против собственности.

В судебном заседании мужчина не признал свою вину по факту ДТП, однако признал себя виновным в управлении авто в состоянии опьянения. При этом сторона защиты ссылалась на наличие у виновного на иждивении несовершеннолетнего ребенка, как обстоятельство, смягчающее наказание.

«По инициативе государственного обвинителя было истребование решение суда о лишении виновного родительских прав в отношении его несовершеннолетнего сына, которое было исследовано и приобщено к материалам уголовного дела, после чего осужденный пояснил, что восстанавливаться в родительских правах не намерен», – сообщает ведомство.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 3 года.

Государственное обвинение поддержала Свободненская городская прокуратура. Приговор в законную силу не вступил.

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#ДТП #происшествия #Свободный #суды #транспорт

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    27 минут назад

    Что-то я не пойму, после ДТП с двумя погибшими иностранцами и пострадавшими, он два месяца гулял?... Два трупа, непогашенная судимость, управление ТС в состоянии алкогольного опьянения, без прав и за этот "букет" всего 6 лет???? Дааа, уж!

  • Монстриха

    Монстриха
    8 минут назад

    и он выйдет и сново сядет за руль....господи забери его..

  • vertex

    vertex
    7 минут назад

    Патриот, на таран взял турок.

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