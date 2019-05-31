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сегодня, 16:34 0

В Благовещенске родители получили недостоверные уведомления о направлении детей в садики

В Благовещенске родители получили недостоверные уведомления о направлении детей в садики
Фото: ru.depositphotos.com

В Благовещенске разосланы 811 недостоверных уведомлений о направлении детей в детские сады. 31 мая в 13:47 произошел технический сбой в автоматизированной информационной системе «Комплектование ДОУ».

Речь идет о детях, рожденных в 2017 году. Сейчас в основном путевки получают ребята 2016 года рождения.

Специалисты проводят технические работы по устранению последствий сбоя. В мэрии отмечают, что после проведения работ номер очереди и статус у детей, стоящих в очереди, останутся прежними. Родителей просят отнестись с пониманием к данной ситуации.

Более детальную информацию можно получить на сайте амурского правительства в разделе, посвященном комплектованию детских садов. Об этом сообщает администрация Благовещенска.

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#городская власть #дети #образование

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