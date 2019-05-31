В Приамурье изменили приговор экс-начальнику отдела ГИБДД, попавшемуся на взятке

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Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Амурской области от 30 мая был изменен приговор, ранее вынесенный судом бывшему начальнику ОГИБДД ОМВД России по Магдагачинскому району. Амурчанину, осужденному за взятку, по представлению прокурора изменили наказание на более суровое. Он лишился свободы.

Установлено, что полицейский получил от представителя золотодобывающей компании деньги за отказ от привлечения к административной ответственности за нарушения правил перевозки опасных грузов.

Кроме того, начальник ОГИБДД получил от предприятия топливную карту с ежемесячным перечислением на баланс денежных средств. Ответная услуга с его стороны – беспрепятственное передвижение по территории Магдагачинского района грузовика КамАЗ без допуска на перевозку опасных грузов и без проверки документов полицейскими.

Как сообщает прокуратура Амурской области, Магдагачинский районный суд при вынесении приговора учел срок содержания мужчины под стражей до судебного разбирательства. Его приговорили, по совокупности преступлений, к штрафу в размере 350 тысяч рублей, с лишением права занимать определенные должности на 3 года.

Прокурор района обжаловал это судебное решение в апелляционном порядке. Судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда согласилась с позицией прокуратуры и назначила экс-полицейскому 3 года колонии общего режима. Его лишили права занимать ряд должностей на 3 года. Также мужчина лишен специального звания «майор полиции» и оштрафован на 100 тысяч рублей.

Бывшего полицейского взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.