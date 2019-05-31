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сегодня, 16:09 0

Дочь Алсу впервые выступила после «Голоса» и дала интервью (видео)

Дочь Алсу впервые выступила после «Голоса» и дала интервью (видео)
Фото: instagram.com/mikellaabramova/

Микелла Абрамова и Ержан Максим записали песню «Это любовь». Свой проект они презентовали на «Детской Новой волне» в Крыму.

Несмотря на все скандалы вокруг проекта «Голос», дети смогли сохранить дружбу. Мамы финалистов поддерживали Микеллу и Ержана перед выступлением, сообщает «Комсомольская правда».

«Мы с Ержаном хорошо дружим. И со всеми ребятами с "Голоса" тоже подружились, общаемся. Мы решили сделать дуэт с Ержаном, потому что у нас очень красиво сливаются голоса», – рассказала Микелла.

Девочка также призналась, что в будущем хочет продолжить певческую карьеру.

«Я пробую разные стили в музыке. Хочу стать артисткой, как и мама», – поделилась с журналистами Микелла Абрамова.

Микелла рассказала, что из российских певцов она симпатизирует Полине Гагариной и хотела бы спеть с ней дуэтом, как и со своей мамой.

По словам Микеллы, она уже приняла ситуацию с «Голосом» и готова к трудностям сценической карьеры и выпадам завистников.

«Я готова преодолевать трудности. Я поняла, что если хочу выступать на сцене, то должна быть сильной, делать своё дело и не обращать внимание на разговоры. Артисты в первую очередь должны приносить радость людям. Поэтому всем конкурсантам "Детской Новой волны" советую не волноваться, получать удовольствие. Главное не конкурс, а участие», – резюмировала дочь Алсу.

Выступление Микеллы и Ержана в «Артеке» приняли очень тепло. Их голоса действительно звучали красиво и слаженно.

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#дети #конкурсы #шоу-бизнес

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