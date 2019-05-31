Амурские депутаты попросили Минздрав РФ увеличить число квот на кохлеарную имплантацию детям

Амурский парламент по инициативе областного минздрава подготовил обращение к министру здравоохранения РФ. Депутаты просят увеличить число квот на двустороннюю кохлеарную имплантацию детям. Эти квоты выделяются на федеральном уровне.

Кохлеарная имплантация – это операция по вживлению в ухо специальной системы электродов. Это единственный способ полностью восстановить у ребенка утраченный слух. Подробно на эту тему говорили в программе «Простые вопросы». Тогда в эфире обсуждались проблемы высокотехнологичной медицинской помощи для детей с нарушением слуха.

Петербургский НИИ ЛОР делает до 500 таких операций в год. Протезы стоят около миллиона рублей. В рамках оказания ВМП дети получают их бесплатно. До 2015 года импланты на оба уха ставили всем желающим в порядке очереди. После – исключительно по показаниям.

В Амурской области 52-м детям с врожденной патологией слуха установлены импланты на одно ухо, 22-м – на оба. В очереди на протезирование сегодня стоят 8 амурских детей, сообщает пресс-служба заксобрания региона.