Комнате матери и ребенка в Благовещенске не хватает средств на весь сезон

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«Комната действительно популярна. Мы не просто так решили ее открыть. Был проведен опрос, по которому стало ясно, что эта комната мамам и детям нужна. По статистике журналов, за два года уже более тысячи мам с детьми оценили необходимость комфортных условий, чтобы с ребенком было удобно гулять в городе, чтобы было удобно его покормить, переодеть», – рассказала в программе «Простые вопросы» ТК «Альфа-канал» Татьяна Дурнева.

Комната матери и ребенка, как и запланировано, откроется в День защиты детей. «Она у нас проработает, дай бог, весь сезон. У нас есть (деньги) на июнь-июль. Я не хочу объявлять сбор, для меня это принципиальный момент. Сборы объявляются на более жизненно важные проблемы», – убеждена Татьяна.

По ее словам, в начале реализации проекта они рассчитывали, что его возьмет на баланс городская администрация. Но власти каждый раз отвечали, что такой возможности нет. Поэтому выход инициатор проекта нашла в привлечении компаний, у которых целевая аудитория – мамы и дети.

На июнь инициативу поддержала благовещенка Анна. «Она мама, и она занимается тем, что собирает сумки в роддом. Для нее тема материнства очень актуальна. И она решила нас поддержать, она партнер комнаты», – поделилась инициатор проекта.

На июль помощь оказали обычные родители – на днях они передали Татьяне конверт с деньгами и попросили не разглашать их имена. На август и сентябрь – пока денег нет.

Татьяна Дурнева все же хочет, чтобы ее услышали и поддержали администрация города и руководство области.

«Это общественный проект. Я хочу, чтобы он в идеале был на перспективу на содержании у администрации города, как и в других регионах, например в Москве, Подмосковье. Либо на балансе у парков, у других пространств, где находится эта комната», – говорит Татьяна.

В этом году она вновь обратилась в горадминистрацию за помощью, но уже через сайт, чтобы было быстрее. Пока ответа нет.