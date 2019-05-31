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Команда ДВОКУ одержала очередную победу, выиграв «Снайперский рубеж»

Команда ДВОКУ одержала очередную победу, выиграв «Снайперский рубеж»
Фото: structure.mil.ru

Команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища одержала победу в престижных всероссийских соревнованиях «Снайперский рубеж». В них участвовало 12 команд.

Всеармейский конкурс состоялся на военном полигоне в Подмосковье. Более недели продолжалась борьба между сильнейшими снайперами военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, общевойсковых командных училищ Минобороны России и Федеральной службы войск национальной гвардии. Всего было представлено 12 команд.

Команда курсантов-дальневосточников одержала безоговорочную победу. Второе место заняли представители Новосибирского высшего военного командного училища. Третье место – у снайперов Восточного военного округа.

На церемонии награждения победителям был вручен переходящий кубок.

У ДВОКУ в этом конкурсе традиционно сильные позиции. В 2018 году курсанты-снайперы также были признаны сильнейшими в Вооруженных силах России. В 2017-м они были вторыми.

Подготовка снайперов-профессионалов в училище ведется факультативно, так как в вузе готовят общевойсковых командиров. Тренировки курсантов проходят в выходные дни и часы самоподготовки к занятиям, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Ранее сообщалось о победе курсантов ДВОКУ в конкурсе «Суворовский натиск».

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#военные #конкурсы

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    МОЛОДЦЫ!!! Поздравляю от души! Так держать! Докажите, что ДВОКУ лучшее!

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