Телеведущую затравили из-за небритых подмышек

Индийскую актрису и телеведущую Малаику Арору (Malaika Arora) раскритиковали подписчики в Инстаграме из-за фото, на котором видны ее небритые подмышки. Пользователи Сети разделились на два лагеря.

На снимке телеведущая изображена в кружевном боди с поднятыми вверх руками. Большинство подписчиков осудили Арору за небрежное, по их мнению, отношение к своему телу. «Хотя бы подмышки побрила, это же отвратительно», «Что за черт! Побрейся. Это странно!», «Тебе нужен воск», – высказывались недовольные.

Другая половина встала на защиту девушки. «То есть мужчинам можно не брить подмышки, а если женщина так делает, то это сразу называют ужасным. Это лицемерие, вам не кажется?», «А мне нравится. Это проявление уверенности в себе. Все знаменитости должны так делать», – поддержали актрису девушки.

Арора сыграла во многих индийских фильмах. Кроме того, с 2008 года она выступает как продюсер. Женщина танцует и участвует в качестве судьи в India's Got Talent – индийском аналоге шоу «Минута славы», сообщает «Лента.ру». Женщина имеет большую популярность у аудитории, только в Инстаграме на нее подписано почти девять миллионов человек. Звезда практически ежедневно выкладывает фотографии из жизни.