Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:36 0

Телеведущую затравили из-за небритых подмышек

Телеведущую затравили из-за небритых подмышек
Фото: instagram.com/malaikaaroraofficial/

Индийскую актрису и телеведущую Малаику Арору (Malaika Arora) раскритиковали подписчики в Инстаграме из-за фото, на котором видны ее небритые подмышки. Пользователи Сети разделились на два лагеря.

На снимке телеведущая изображена в кружевном боди с поднятыми вверх руками. Большинство подписчиков осудили Арору за небрежное, по их мнению, отношение к своему телу. «Хотя бы подмышки побрила, это же отвратительно», «Что за черт! Побрейся. Это странно!», «Тебе нужен воск», – высказывались недовольные.

Другая половина встала на защиту девушки. «То есть мужчинам можно не брить подмышки, а если женщина так делает, то это сразу называют ужасным. Это лицемерие, вам не кажется?», «А мне нравится. Это проявление уверенности в себе. Все знаменитости должны так делать», – поддержали актрису девушки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#bts....

Публикация от Malaika Arora (@malaikaaroraofficial)

Арора сыграла во многих индийских фильмах. Кроме того, с 2008 года она выступает как продюсер. Женщина танцует и участвует в качестве судьи в India's Got Talent – индийском аналоге шоу «Минута славы», сообщает «Лента.ру». Женщина имеет большую популярность у аудитории, только в Инстаграме на нее подписано почти девять миллионов человек. Звезда практически ежедневно выкладывает фотографии из жизни.

Просмотров всего: 461

#жизнь #шоу-бизнес

распечатать


Общество

День защиты детей и День города: выходные в Благовещенске

сегодня, 17:17
В России и мире

Дочь Алсу впервые выступила после «Голоса» и дала интервью (видео)
Культура 7

Благовещенец нашел антикварные фотографии в рамках
Происшествия 1

Амурчан просят обратить внимание на мужчин со шрамом на подбородке
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь