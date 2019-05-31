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сегодня, 15:22 2

Благовещенские спецслужбы выехали на место обнаружения металлического предмета

Благовещенские спецслужбы выехали на место обнаружения металлического предмета
Фото: Амур.инфо

31 мая жители Благовещенска сообщили о скоплении сотрудников спецслужб на улице Заводской. Как рассказали ИА «Амур.инфо» в МО МВД России «Благовещенский», это было связано с обнаружением подозрительного предмета.

Инцидент произошел по адресу: улица Заводская, 157/159. «Поступило сообщение, что обнаружен подозрительный металлический предмет. На место выехали все заинтересованные спецслужбы. Проверили, выяснилось, что предмет опасности не представляет», – прокомментировали в ведомстве.

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Новость ни о чём. Фото и описания нет. Выехали-съехали.

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    у нас теперь на каждом квартале в частном секторе на обочинах дорог подозрительные предметы валяются - в мусорных мешках. Вот и пойми что там - мусор или боНба.

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