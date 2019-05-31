Благовещенские спецслужбы выехали на место обнаружения металлического предмета

Фото: Амур.инфо

31 мая жители Благовещенска сообщили о скоплении сотрудников спецслужб на улице Заводской. Как рассказали ИА «Амур.инфо» в МО МВД России «Благовещенский», это было связано с обнаружением подозрительного предмета.

Инцидент произошел по адресу: улица Заводская, 157/159. «Поступило сообщение, что обнаружен подозрительный металлический предмет. На место выехали все заинтересованные спецслужбы. Проверили, выяснилось, что предмет опасности не представляет», – прокомментировали в ведомстве.

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#происшествия

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Александр Авдеев