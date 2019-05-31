В Госдуму внесен законопроект, разрешающий тратить маткапитал на покупку автомобиля

В России могут разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобилей. Предложение касается только многодетных семей. Законопроект об этом внесен на рассмотрение в Госдуму. Инициаторами выступили депутаты от «Справедливой России».

Законопроект разрешает использовать средства материнского капитала на приобретение только отечественных автомобилей. Подобные меры поддержки семей с детьми уже действуют в ряде регионов РФ, поясняется на сайте партии.

«Для семей с детьми машина – не роскошь, а насущная необходимость. К сожалению, при нынешнем уровне доходов свободные средства на покупку семейного автомобиля есть далеко не у всех. В ряде субъектов Федерации, например, в Ростовской, Калининградской областях, в Бурятии, Якутии, Ненецком автономном округе, давно разрешили использовать средства региональных материнских капиталов на приобретение автомобиля. Эти меры соответствуют запросам граждан и должны быть подтверждены на федеральном уровне», – сказал руководитель фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов.

Подобную инициативу Госдума уже рассматривала, но законопроект был отклонен. На этот раз предложение политики доработали. В частности, проект документа предполагает, что автомобили на деньги маткапитала приобретаются в общую собственность детей. Кроме того, если в течение трех лет с момента покупки автомобиль продается, средства материнского капитала возвращаются получателем в Пенсионный фонд.

Действие закона предлагается распространить только на автомобили, произведенные на территории России. В машине должно быть не менее трех пассажирских мест, а ее цена по чеку или договору купли-продажи не может превышать миллиона рублей.