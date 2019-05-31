На помощь дому в Соловьевске, с которого снесло крышу, пришли золотодобытчики

«Всё в свои руки взяло АО "Прииск Соловьевский". Они сегодня уже убрали всё, что навалилось, нападало. Весь мусор убрали. Заказали железо, сегодня делают из досок [необходимые конструкции] для крыши. Спасибо им большое», – рассказала ИА «Амур.инфо» и.о. главы администрации Соловьевского сельсовета Ирина Артемьева.

Она также добавила, что жильцов не переселяли из дома. «Их не надо переселять. Крышу, конечно, снесло, но неба не видно. Там сверху большая прослойка шлака, потом утеплитель. Если даже мелкий дождь пойдет, их не зальет», – объяснила Артемьева.