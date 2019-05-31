Орнитолог: нужно принять меры для сохранения журавля-красавки, оказавшегося на ферме

Фото: Амур.инфо

Амурский орнитолог Василий Дугинцов определил, что птица, прибившаяся к ферме амурчанина в селе Малиновка Шимановского района, является журавлем-красавкой, редким для Амурской области. Ученый считает, что нужно принять все меры для сохранения особи.

В Амурской области зарегистрировано лишь несколько случаев встречи этого вида журавля. Его гнездование на территории региона не доказано. Журавль-красавка считается залетной птицей, сообщил Василий Дугинцов. Орнитолог считает, что специалисты по охране животного мира должны принять все меры по сохранению этой особи. Чтобы птица выжила, ученый советует ее подкармливать пшеницей, ячменем и рыбой.

Журналист ИА «Амур.инфо» связался по этому поводу с руководителем областного управления по охране животного мира Иваном Ряжских. Он сообщил, что поручит специалистам изучить ситуацию и принять меры.

Как сообщало информагентство, рядом с фермой в селе Малиновка появился журавль. Поведение птицы вызывает опасения у сельхозпроизводителя. Вероятно, журавль травмирован, он плохо летает и больше ходит.