11 июня в Благовещенске пройдет День донора

Всемирный день донора в Амурской области отметят донорской акцией. Она пройдет 11 июня на площади Общественно-культурного центра.

День донора отмечают 14 июня. В 2019 году он проводится под девизом Всемирной организации здравоохранения «Безопасная кровь для всех», что отражает стремление «повысить осознание всеобщей потребности в наличии безопасной крови для оказания медицинской помощи, а также подчеркнуть, что добровольное донорство крови имеет решающее значение для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения».

В Амурской области Всемирный день донора отметят донорской акцией. Поделиться кровью можно 11 июня с 9 до 12 часов на территории ОКЦ. Забор крови будет осуществляться в мобильном комплексе. Приглашаются люди в возрасте от 18 лет и старше. При себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность, и справку о состоянии здоровья.

«Человеческую кровь не производят в лабораториях, не продают в аптеке. Ей нет аналогов. Ее нечем заменить. Она бесценна, но ею может поделиться каждый из нас без ущерба для своего здоровья – добровольно и на безвозмездной основе. И каждый из нас может оказаться в ситуации, когда чтобы выжить, срочно необходима донорская кровь. Именно поэтому ежегодно тысячи амурчан жертвуют собственную кровь для пациентов медицинских учреждений. И ежегодно в больницах тысячи жизней спасают благодаря переливанию. Всемирный день донора – это и повод для искренней благодарности всем нашим донорам, и повод для проведения масштабной акции по сбору крови, в которой, мы надеемся, примут участие многие жители Приамурья», – считает главный врач Амурской областной станции переливания крови Алексей Витер.