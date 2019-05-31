Машины горожан помешали занятиям пожарных в Благовещенске (фото, видео)

Фото: 28.mchs.gov.ru

30 мая пожарные Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона и сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели внеплановые пожарно-тактические занятия. Они проводились в 22-этажном жилом доме № 123 на улице Краснофлотской. Однако на учебе возникли сложности.

На занятиях отрабатывали действия благовещенских пожарных, управляющей компании, организации по обслуживанию технических средств пожарной автоматики, дежурного персонала объекта при возгораниях.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, системы противопожарной защиты этого высотного дома находятся в исправном состоянии. При подаче сигнала об условном возгорании сработали пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре, система дымоудаления. Лифты автоматически опустились на первый этаж и до отключения системы пожарной автоматики не работали.

При проведении занятия из-за загруженности внутриквартальной территории дома личными авто жильцов проезд пожарных машин к месту условного пожара был затруднен. Специальные места (площадки) для размещения пожарной спецтехники на случай возникновения пожара также были заставлены автомобилями. И это днем, в вечернее же время проезд спецтранстпорта в этом дворе вообще невозможен. В случае возникновения пожара эвакуировать людей с верхних этажей здания с помощью автолестницы или коленчатого подъемника не получится. Подобные проблемы существуют и в других высотных домах Благовещенска.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску вынесет управляющей компании дома предостережение «о недопущении нарушений обязательных требований».

Видео: 28.mchs.gov.ru