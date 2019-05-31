Депутат Циолковского, осужденный за «пьяное» вождение, обжалует приговор суда

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Депутат думы ЗАТО Циолковский Александр Сидоров подал апелляционную жалобу на приговор Благовещенского городского суда, по которому он был признан виновным в совершении преступления по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ. Народный избранник считает, что решение суда вынесено с нарушением норм уголовно-процессуального законодательства РФ.

Защита депутата полагает, что суд дал неправильную оценку показаниям свидетелей. В апелляционной жалобе указывается, что Сидоров «прямо не отказывался от прохождения медицинского освидетельствования». Кроме этого, по мнению защиты, врачом допущены нарушения Порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Как сообщало Амур.инфо со ссылкой на пресс-службу Благовещенского городского суда, в ноябре 2017 года гражданин был признан виновным в совершении правонарушения по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Тогда он не прошел медосвидетельствование, получил штраф в размере 30 000 рублей и лишился водительских прав на год и 11 месяцев.

В августе 2018 года «тойоту», за рулем которой был гражданин, остановили сотрудники ГИБДД. В связи с наличием у водителя признаков опьянения, полицейские составили протокол о направлении автомобилиста на медицинское освидетельствование. В областном наркологическом диспансере, водитель не прошел процедуру. Согласно законодательству, это деяние признается равным нахождению лица в состоянии опьянения.