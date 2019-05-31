Еще 33 проекта амурских поселений осуществят при помощи областных средств

В Приамурье завершился второй по счету конкурс по инициативному бюджетированию. Минфин распределил более 30 миллионов рублей среди 16 муниципальных районов Амурской области.

Решение членами конкурсной комиссии было принято единогласно. Соответствовали нормам и прошли отбор 33 заявки.

При выборе конкурсантов комиссия учитывала вклад жителей, спонсоров и местной администрации в софинансирование проекта, как в денежной, так и в неденежной форме. Важным условием участия проекта в конкурсе является денежное софинансирование проекта на 3 % от жителей и 5 % из местного бюджета от размера областной субсидии. Также в конкурсе учитываются количество благополучателей, количество людей, принявших участие в собраниях, влияние на окружающую среду и количество созданных или сохраненных рабочих мест.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, больше всего районы-участники на дополнительный конкурс представили проектов в категории «Обустройство мест массового отдыха населения» – 16 заявок. В категории «Объекты физической культуры и массового спорта» – 5 заявок, в «Благоустройство учреждений культуры» – 4 заявки. Некоторые предложили осветить улицы и обустроить места захоронений.

Самый дорогой проект представил Бурейский район. «Благоустройство парковой зоны в селе Долдыкан» обойдется более чем в 2,5 миллиона рублей. Самый бюджетный проект поступил от Натальинского сельсовета Благовещенского района. Установка приборов освещения улиц на указанной территории обойдется в 409 тысяч рублей.

«Сейчас мы доведем лимиты до муниципальных образований, сообщим, сколько каждому из них выделим денег на реализацию проектов. Далее подпишем с ними соглашения, перечислим деньги, и муниципалитеты должны будут провести у себя конкурсные процедуры и приступить к работам. Реализовать свои проекты они должны к концу года. Среди представленных заявок нет громоздких, тяжелых проектов, поэтому сделать их до конца года вполне реально», – прокомментировал первый заместитель министра финансов Амурской области Владимир Сологуб.

Муниципалитеты, чьи 49 проектов победили в первом этапе конкурса, уже заключили соглашения о предоставлении субсидии с министерством финансов Приамурья, получили деньги на реализацию своих проектов. Их общая стоимость – более 46,5 миллиона рублей. На данный момент в сельских поселениях ведутся работы по подготовке технических заданий для конкурсных процедур по определению подрядчиков на выполнение работ.

Всего в этом году на поддержку местных инициатив региональные власти выделили 80 миллионов рублей. В областном министерстве финансов приняли 79 заявок на инициативное бюджетирование из 19 районов области. Больше всего заявок поступило от Ивановского района. Местные жители предложили 11 проектов.

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры. Ее участникам удалось благоустроить территорию своего населенного пункта. В селе Ивановка обустроили озеро с лотосами, в селе Березовка построили стадион, в селе Владимировка установили хоккейную коробку, а в селе Чигири сделали сквер.