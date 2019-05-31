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сегодня, 12:03 2

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Фото: «Сканер»

Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей. Соответствующий документ был внесен в нижнюю палату парламента депутатами и членами Совета Федерации. Вносятся изменения в 264-ю статью Уголовного кодекса – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Что изменится:

– ужесточится наказание, если ДТП привело к причинению тяжкого вреда здоровью, – от трех до семи лет лишения свободы (сейчас – до четырех лет);

– ужесточится наказание, если ДТП привело к гибели человека, – от пяти до двенадцати лет лишения свободы (сейчас – от двух до семи лет);

– ужесточится наказание, если ДТП привело к гибели двух или более человек, – от восьми до пятнадцати лет лишения свободы (сейчас – от четырех до девяти лет).

Кроме того, предлагается ужесточить наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене – вносятся изменения в 263-ю статью Уголовного кодекса.

Также предлагается дополнить 4-ю часть 15-й статьи Уголовного кодекса: к категории тяжких добавятся неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пятнадцати лет лишения свободы, пишет РИА Новости.

«Наша задача — оградить сограждан от тех, кто не может себя сдержать от соблазна сесть нетрезвым за руль. А таких пока ещё очень много: мы знаем о задержаниях примерно 70 тысяч водителей, которые повторно, после привлечения к ответственности за пьяное вождение, управляют транспортным средством», – сказал один из авторов инициативы, председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. И напомнил, что ежегодно по вине нетрезвых водителей погибают более 4 тысяч россиян, ещё 20 тысяч получают тяжёлые травмы. Об этом сообщила пресс-служба депутата.

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#ДТП #закон #российская власть

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Не нужно было "ставить вилку" от и до... Сразу на "полную катушку"!

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    56 минут назад

    Согласен, только в данном случае. с ГД. Но "вилка" лишняя - это уловка для тех, кто сможет отмазаться и получить наказание по минимуму.

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