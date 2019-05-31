На Восточном успешно завершили комплексные электрические испытания «Метеора-М»

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К настоящему времени специалисты корпорации «ВНИИЭМ» успешно завершили комплексные электрические испытания «Метеора-М» № 2-2, сообщается на сайте Роскосмоса.

Космический аппарат разработан и изготовлен корпорацией «ВНИИЭМ» в рамках Федеральной космической программы России по заказу Роскосмоса.