Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:48 0

На Восточном успешно завершили комплексные электрические испытания «Метеора-М»

На Восточном успешно завершили комплексные электрические испытания «Метеора-М»
Фото: vk.com/roscosmos

На космодроме Восточный продолжаются работы по подготовке гидрометеорологического спутника «Метеор-М» № 2-2 к предстоящему запуску. Предполагается, что космический аппарат будет выведен на земную орбиту 5 июля.

К настоящему времени специалисты корпорации «ВНИИЭМ» успешно завершили комплексные электрические испытания «Метеора-М» № 2-2, сообщается на сайте Роскосмоса.

Космический аппарат разработан и изготовлен корпорацией «ВНИИЭМ» в рамках Федеральной космической программы России по заказу Роскосмоса.

Просмотров всего: 143

#космодром #космос

распечатать


Общество 1

Запуск с космодрома Восточный миссии на Венеру предложили перенести на 2029 год
Общество

С космодрома Восточный планируют запустить спутники в интересах Минобороны
Общество

На космодроме Восточный началась подготовка ракеты к очередному пуску
Общество 18

За год работы в Роскосмосе Рогозин получил почти 30 миллионов рублей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь