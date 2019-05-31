На Восточном успешно завершили комплексные электрические испытания «Метеора-М»
На космодроме Восточный продолжаются работы по подготовке гидрометеорологического спутника «Метеор-М» № 2-2 к предстоящему запуску. Предполагается, что космический аппарат будет выведен на земную орбиту 5 июля.
К настоящему времени специалисты корпорации «ВНИИЭМ» успешно завершили комплексные электрические испытания «Метеора-М» № 2-2, сообщается на сайте Роскосмоса.
Космический аппарат разработан и изготовлен корпорацией «ВНИИЭМ» в рамках Федеральной космической программы России по заказу Роскосмоса.
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