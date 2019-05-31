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сегодня, 11:46 5

Сенатор от Амурской области Иван Абрамов предложил создать дальневосточную авиакомпанию

Сенатор от Амурской области Иван Абрамов предложил создать дальневосточную авиакомпанию
Фото: pixabay.com

Совет Федерации одобрил закон, бессрочно обнуляющий ставку НДС для внутренних авиаперевозчиков, чьи маршруты являются региональными в обход Москвы. Новая норма, скорее всего, не повлияет на стоимость авиабилетов, сказал член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

В настоящее время внутренние воздушные перевозки пассажиров и багажа облагаются НДС по ставке 10 %, за исключением услуг по международным авиаперевозкам, услуг по воздушным перевозкам пассажиров и багажа, если пункт назначения или отправления находится на территории Крыма, Севастополя, Калининградской области или Дальневосточного федерального округа, сообщает «Парламентская газета».

«Однако изменения стоимости билетов в связи с обнулением НДС на дальневосточном направлении я не увидел. Главная задача принятого закона – разгрузить московский авиаузел. Теперь стоит вопрос о том, будет ли организована логистика между, к примеру, Самарой и Нижним Новгородом, если из схемы перелета исключена Москва», – сообщил Абрамов.

Он отметил, что обнуление НДС не скажется на цене на авиабилеты в том числе потому, что сама стоимость билетов складывается из различных более значимых статей.

«Так, 20–30 % – это керосин. Тут мы можем повлиять на уменьшение цены путем снижения акцизов. До 20 % стоимости билетов составляют платежи лизинговым компаниям. Я убежден, что правительству пора создать дальневосточную авиакомпанию, чтобы у каждого субъекта ДФО были новые самолеты и, соответственно, отсутствовали затраты на лизинг. Среди других статей можно назвать и обслуживание аэропортов. Поэтому стоимость авиабилетов зависит далеко не только от НДС», – пояснил законодатель.

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#Дальний Восток #российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • FPG

    FPG
    1 час назад

    ВАНЯ!!!!Мы на всё согласные!!! Мы за любой кипишь!!!!

    Ты тока забери нас к себе в Московию.... а там хоть авиакомпании, хоть кораблектроение. хоть ракеты на марс пускайте.

  • dance

    dance
    1 час назад

    Шо? Опять?????

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Буслову на царствие.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Уже создана дальневосточная компания - "Аврора" называется. Кто не понял, тот ... не понял.

  • Тодд

    Тодд
    1 час назад

    За чей счёт создавать компанию, г-н Абрамов? Если за ваш и таких как вы, то кто ж вам мешает. Найдите инвестора и вперёд, осваивать небесные просторы ДФО. Если за счёт государства, тогда напрашивается вопрос, а зачем развалили в 90-е государственную авиацию? И зачем сегодня продавать Благовещенский аэропорт? Кстати расскажите нам , вы же наверно в курсе, стоимость выставляемого на торги Государственного унитарного предприятия Амурской области "Аэропорт Благовещенск" и кто потенциальные покупатели? И что с их приходом измениться в инфраструктуре аэропорта и как это повлияет на снижение авиатарифов?

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