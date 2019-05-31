Сенатор от Амурской области Иван Абрамов предложил создать дальневосточную авиакомпанию

Совет Федерации одобрил закон, бессрочно обнуляющий ставку НДС для внутренних авиаперевозчиков, чьи маршруты являются региональными в обход Москвы. Новая норма, скорее всего, не повлияет на стоимость авиабилетов, сказал член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

В настоящее время внутренние воздушные перевозки пассажиров и багажа облагаются НДС по ставке 10 %, за исключением услуг по международным авиаперевозкам, услуг по воздушным перевозкам пассажиров и багажа, если пункт назначения или отправления находится на территории Крыма, Севастополя, Калининградской области или Дальневосточного федерального округа, сообщает «Парламентская газета».

«Однако изменения стоимости билетов в связи с обнулением НДС на дальневосточном направлении я не увидел. Главная задача принятого закона – разгрузить московский авиаузел. Теперь стоит вопрос о том, будет ли организована логистика между, к примеру, Самарой и Нижним Новгородом, если из схемы перелета исключена Москва», – сообщил Абрамов.

Он отметил, что обнуление НДС не скажется на цене на авиабилеты в том числе потому, что сама стоимость билетов складывается из различных более значимых статей.

«Так, 20–30 % – это керосин. Тут мы можем повлиять на уменьшение цены путем снижения акцизов. До 20 % стоимости билетов составляют платежи лизинговым компаниям. Я убежден, что правительству пора создать дальневосточную авиакомпанию, чтобы у каждого субъекта ДФО были новые самолеты и, соответственно, отсутствовали затраты на лизинг. Среди других статей можно назвать и обслуживание аэропортов. Поэтому стоимость авиабилетов зависит далеко не только от НДС», – пояснил законодатель.