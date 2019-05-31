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31мая
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сегодня, 11:42 1

В честь стыковки моста между Благовещенском и Хэйхэ китайцы запустили дневной салют

В честь стыковки моста между Благовещенском и Хэйхэ китайцы запустили дневной салют
Фото: amur.info

31 мая на торжественном мероприятии по соединению двух частей трансграничного моста через Амур китайская сторона организовала дневной салют. Он был запущен с судна неподалеку от моста. Все присутствующие наблюдали, как в небо взлетели несколько разноцветных дымовых лент.

«Это было неожиданно для всех, прогремел один залп, и мы увидели, как в воздух были выброшены фонтаны цветного дыма», – рассказала с места событий корреспондент Амур.инфо.

Такие дымовые заряды вылетают на высоту от 15 метров, имеют различную интенсивность, цветовую гамму и время работы. Выброс дыма происходит с помощью специального генератора.

Как сообщалось ранее, в 10:30 по амурскому времени 31 мая над Амуром соединили мост, строившийся российской и китайской сторонами. На торжественной церемонии присутствовали полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов, губернатор Амурской области Василий Орлов.

С китайской стороны за стыковкой наблюдали вице-председатель Народного политического консультативного совета Китая Шао Хун и губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао.

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#Китай #строительство #технологии #транспорт

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Комментарии
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  • FPG

    FPG
    1 час назад

    А наши чё пустили? Скупую мужскую слезу и похлопали в ладошки, что наконец то всё это

    Безобразь закончитлась, теперь надо силками найти утопленный кран и начать эпопею с канаткой

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