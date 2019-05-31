Благовещенский историк: не выбрасывайте найденные старые фотографии

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в редакцию обратилась жительница города, которая рассказала, что ее знакомый нашел в районе Первомайского парка старинные фотографии. Снимки могли быть сделаны до революции, на что указывает одежда людей, а также газета с ятями, приклеенная к обороту одной из фоторамок.

Что делать с историческими снимками, горожанка не знала – оставлять себе снимки посторонних людей девушке не хочется, а выбросить рука не поднимается. За консультацией по этому вопросу редакция Амур.инфо обратилась к хранителю музейных предметов Амурского краеведческого музея имени Новикова-Даурского Владимиру Абеленцеву.

«Выбрасывать, конечно, нельзя. Это ведь наша история, культура. Находки можно принести в краеведческий музей, обратиться на вахту. Специалисты оценят, могут принять вещи в фонды музея. Это безвозмездно, то есть обладателю предметов старины никаких выплат не предусмотрено. Для музея вещи без связи с каким-либо событием, без легенды особого интереса не представляют, – рассказал Владимир Николаевич. – Можно также попробовать отнести вещи в антикварный магазин».

Старинные фотографии можно попытаться продать в интернете. Стоимость снимков на различных площадках начинается с рубля. Цена фотографий, сделанных до 1917 года, может доходить до 500–1 500 рублей.