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Благовещенский историк: не выбрасывайте найденные старые фотографии

Благовещенский историк: не выбрасывайте найденные старые фотографии

Что делать, если вы нашли старинные предметы – об этом корреспонденту ИА «Амур.инфо» рассказал эксперт, сотрудник Амурского краеведческого музея. Поводом для обращения за комментарием к специалисту стала информация об обнаружении антикварных фотографий в Благовещенске.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в редакцию обратилась жительница города, которая рассказала, что ее знакомый нашел в районе Первомайского парка старинные фотографии. Снимки могли быть сделаны до революции, на что указывает одежда людей, а также газета с ятями, приклеенная к обороту одной из фоторамок.

Что делать с историческими снимками, горожанка не знала – оставлять себе снимки посторонних людей девушке не хочется, а выбросить рука не поднимается. За консультацией по этому вопросу редакция Амур.инфо обратилась к хранителю музейных предметов Амурского краеведческого музея имени Новикова-Даурского Владимиру Абеленцеву.

«Выбрасывать, конечно, нельзя. Это ведь наша история, культура. Находки можно принести в краеведческий музей, обратиться на вахту. Специалисты оценят, могут принять вещи в фонды музея. Это безвозмездно, то есть обладателю предметов старины никаких выплат не предусмотрено. Для музея вещи без связи с каким-либо событием, без легенды особого интереса не представляют, – рассказал Владимир Николаевич. – Можно также попробовать отнести вещи в антикварный магазин».

Старинные фотографии можно попытаться продать в интернете. Стоимость снимков на различных площадках начинается с рубля. Цена фотографий, сделанных до 1917 года, может доходить до 500–1 500 рублей.

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#история #культура #память

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