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сегодня, 11:41 0

2 июня в центре Благовещенска горожанам будут гадать на старинных картах

2 июня в центре Благовещенска горожанам будут гадать на старинных картах
Фото: pixabay.com

Отправить праздничную открытку, погадать на старинных картах и сфотографироваться в историческом костюме – более 30 интерактивных площадок откроются в центре Благовещенска 2 июня. Город отметит 163 года со дня основания.

Тематические площадки организуют почти 1 000 человек, будет привлечено более 50 различных организаций Благовещенска.

Зона под названием «Общественное пространство» расположится у здания правительства Амурской области. Экскурс в историю подготовят пожарные, врачи, фотографы, садоводы, банкиры, страховщики, художники и другие представители профессий, которые существовали и в Благовещенске XIX века. Например, сотрудники Амурского филиала Морского государственного университета имени адмирала Невельского расскажут о дореволюционном «Обществе спасения на водах» и представят старинные экспонаты: штурвал, колокол, элементы морской формы.

На площадке «Благовещенское благотворительное дело» можно будет узнать, как девицы вышивали на пяльцах и гадали на старинных картах.

В «Модном салоне» на площади Ленина представят авторскую одежду и живые картины от модельной студии, проведут мастер-класс по визажу. В «Антикварном салоне» выставят на продажу раритеты и коллекционные вещи.

На площадке «Привет из Благовещенска» специалисты «Почта России» помогут отправить бесплатную открытку. Общий тираж – около 500 штук. Будет предложено два варианта открыток. На одной изображен почтмейстер на фоне городского почтамта, её автор – Анастасия Косенко.

Автор второй – Ирина Бакуменко, художница-посткроссер, известная серией открыток, посвященных Благовещенску. Она взяла за основу исторический факт: казаки, которые жили в Благовещенской станице, несли почтовую повинность. Они должны были не только принимать почту, но и сопровождать ее до места назначения.

В районе малой сцены расположится народный музей из путеводителя городских музейных пространств, подготовленный библиотекой «Центральная». Здесь представят редкие экспонаты 13 музеев города: военные атрибуты, трофеи японского оружия, атрибуты времен СССР, предметы культуры и быта.

На площадке «Китайский квартал» можно узнать о народных играх Китая, посмотреть на традиционные ростовые куклы Поднебесной, поучаствовать в чайной церемонии. Рядом откроются игровые площадки для детей и взрослых.

Время работы тематических площадок – с 18:00 до 20:00. В это время в центре площади Ленина закружатся в танце более 300 пар из ДВОКУ, лицея № 6, клуба «Велетта», ЦЭВД имени Белоглазова и других учреждений Благовещенска. Каждый желающий может присоединиться к танцующим. Мастер-класс по оперативному обучению бальным танцам дадут в «Танцевальном салоне», он расположится на малой сцене.

Подробнее в рубрике «Культпросвет» Натальи Наделяевой.

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#праздники

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