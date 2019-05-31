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Поставил щелбан, ударил в челюсть: благовещенца осудили за нападение на подростка

Поставил щелбан, ударил в челюсть: благовещенца осудили за нападение на подростка
Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд вынес приговор жителю столицы Приамурья. Он совершил разбой, целью которого была чужая бейсболка.

Происшествие случилось в Благовещенске в сентябре 2018 года. Злоумышленник подошел на улице к подростку и спросил, есть ли у того сигареты. Получив отрицательный ответ, благовещенец решить забрать у парня черную бейсболку. Горожанин снял ее с головы подростка и надел на себя.

Парень стал оказывать сопротивление, но злоумышленник ударил его по руке, толкнул в грудь, поставил щелбан. И, наконец, нанес несовершеннолетнему удар кулаком в челюсть. Тот потерял сознание и упал на бетонную поверхность. Злоумышленник скрылся с места преступления.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, у подростка диагностировали сотрясение головного мозга. Также у него была «рана слизистой оболочки нижней губы слева». Материальный ущерб в результате хищения бейсболки составил 1 300 рублей.

В судебном заседании благовещенец свою вину признал полностью, от дачи показаний отказался. Суд, учтя все обстоятельства, приговорил мужчину к 3 годам колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале заседания.

Также горожанину назначили «принудительную меру медицинского характера» – принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

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#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Иван Угрюмый

    Иван Угрюмый
    1 час назад

    3 года нормально, подросток как раз подрастет и приедет встречать урку, а там видно будет кто у кого, что заберт

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    Чёткий пацан отжал у лоха волан.

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    И на три года - в бан.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Вот это лошара-на три года за бейсболку.

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