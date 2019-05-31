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сегодня, 11:16 3

Амурские депутаты определили, куда потратить поступившие в бюджет 1,2 миллиарда рублей

Амурские депутаты определили, куда потратить поступившие в бюджет 1,2 миллиарда рублей
Фото: www.instagram.com/zsamur_official/

30 мая на очередной сессии заксобрания Амурской области депутаты перераспределили средства в размере 1 миллиарда 200 миллионов рублей областного бюджета. В основном это налоговые поступления (НДФЛ и акцизы на алкоголь) и доходы от продажи земельных участков, находившихся в собственности региона.

Большую часть – 757 миллионов – направили в сферу ЖКХ, потому что при формировании бюджета на 2019 год в прошлом декабре на госпрограмму «Модернизация жилищно-коммунального комплекса» заложили лишь половину требуемой суммы. Недостающие средства необходимо восполнить, сообщает пресс-служба заксобрания.

203 миллиона уйдет в дорожный фонд. Из них 68 миллионов пустят на ремонт и содержание дорог, 135 – на выкуп земель для строительства моста через Зею.

75 миллионов потратят на ремонт образовательных учреждений. Деньги получат шесть городских школ, а также 12 сельских. 5,5 миллиона рублей получат обманутые дольщики из 10-й очереди. Она была сформирована в феврале 2019 года из амурчан, имеющих на руках решение суда о ликвидации застройщика.

1,5 миллиона дополнительно выделили на выплаты детям войны. Как сообщалось ранее, в апреле депутаты расширили данную категорию. Теперь к ней относятся амурчане, родившиеся с 10 мая 1927 года по 2 сентября 1945 года.

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#заксобрание #областная власть #экономика

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Комментарии
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  • Форджа

    Форджа
    2 часа назад

    на зарплаты денег нет

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Форджана зарплаты денег нет


    Я бы вам их вообще отменил-не за что платить.

  • Лана 2000

    Лана 2000
    1 час назад

    Скажите, пожалуйста, а о каких именно выплатах детям войны идет речь и на основании какого нормативного акта?

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