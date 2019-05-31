В Кремле запланировали прямую линию с Владимиром Путиным на 20 июня
Ежегодная Прямая линия с Владимиром Путиным запланирована на 20 июня, об этом рассказали РБК два источника, близких к администрации президента. В Кремле ориентируются именно на эту дату, она является основной, сказал один из собеседников.
Формат Прямой линии подразумевает включения из регионов и ответы главы государства гражданам. Задавать вопросы можно на специальном сайте, через СМС и соцсети.
Рекорд по длительности был побит в 2013 году – тогда передача длилась 4 часа 47 минут. Прошлогодняя Прямая линия продолжалась 4 часа 20 минут. Глава государства ответил на 73 вопроса. Также в прошлом году был использован формат видеоконференции, когда губернаторы и министры в прямом эфире давали Путину разъяснения по тем вопросам, которые задавали граждане. В студии Гостиного двора, где проходило мероприятие, не было аудитории.
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