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сегодня, 10:57 11

В Кремле запланировали прямую линию с Владимиром Путиным на 20 июня

В Кремле запланировали прямую линию с Владимиром Путиным на 20 июня
Фото: ru.wikipedia.org

Ежегодная Прямая линия с Владимиром Путиным запланирована на 20 июня, об этом рассказали РБК два источника, близких к администрации президента. В Кремле ориентируются именно на эту дату, она является основной, сказал один из собеседников.

Формат Прямой линии подразумевает включения из регионов и ответы главы государства гражданам. Задавать вопросы можно на специальном сайте, через СМС и соцсети.

Рекорд по длительности был побит в 2013 году – тогда передача длилась 4 часа 47 минут. Прошлогодняя Прямая линия продолжалась 4 часа 20 минут. Глава государства ответил на 73 вопроса. Также в прошлом году был использован формат видеоконференции, когда губернаторы и министры в прямом эфире давали Путину разъяснения по тем вопросам, которые задавали граждане. В студии Гостиного двора, где проходило мероприятие, не было аудитории.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Форджа

    Форджа
    2 часа назад

    сказки на ночь

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    2 часа назад

    Сборник охуительных историй

  • Бурбулятор

    Бурбулятор
    2 часа назад

    Когда же кончатся эти фейковые идиотские посиделки сказочного волшебного вора.

  • arahna

    arahna
    2 часа назад

    Рекорд будет побит!

  • Рамзай

    Рамзай
    2 часа назад

    сказки от моли

  • Paster

    Paster
    1 час назад

  • ay

    ay
    1 час назад

    И что? Рейтинг доверия возрастёт?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Бурбулятор

  • arahna

    arahna
    37 минут назад

    Режим вопрос - ответ, но никак ни диалог это просто шоу. Старая шутка про это: - Специалисты говорят,что жизнь стала лучше.

    - Да но люди говорят , что стало хуже.

    - Да , но люди не специалисты.

  • системник

    системник
    15 минут назад

    Если прямая линия пройдет в режиме предыдущих, рейтинг вообще скатится к нулю.

  • dance

    dance
    14 минут назад

    17 серия "В гостях у сказки"

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