К ферме амурчанина прибился журавль (фото)

На ферме в Амурской области появился журавль. Владелец фермы Андрей рассказал ИА «Амур.инфо», что поведение птицы вызывает опасения – возможно, она травмирована.

Ферма Андрея находится в селе Малиновка Шимановского района. «Появился два дня назад. У него что-то нарушено с летательным аппаратом. Он очень плохо летает, больше ходит», – рассказал мужчина.

По его словам, журавль ходит вокруг фермы, заходит и на ее территорию.

Андрей сообщил, что уведомит о птице служащего амурского охотуправления в Шимановском районе.