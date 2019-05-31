Пациентов красноярского пансионата возят в больницу на катафалке
В Красноярском крае частный пансионат для престарелых и инвалидов возит пациентов в больницу на катафалке. Сюжет об этом опубликовал телеканал «Енисей». В нем описывается, как лежачих больных в Назарове перевозят в лечебные учреждения из пансионата на автомобилях похоронных фирм. Больного на носилках помещают в машину несколько сотрудников ритуальной конторы, одетых в одежду черного цвета.
Минздрав Красноярского края попросит надзорные органы проверить частный пансионат для престарелых и инвалидов, пишет РИА Новости. «Минздрав обратится в надзорные органы с просьбой провести проверку условий содержания граждан в этом учреждении», – сказал собеседник агентства.
Директор пансионата Татьяна Филиппова пояснила, что ей приходится нанимать автомобиль для ритуальных услуг. Она отметила, что его приобретение требует лицензии и обойдется во внушительную сумму. При этом, с ее слов, авто не окупится, так как в месяц требуется перевозка двух-трех лежачих больных.
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