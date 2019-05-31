Над Амуром соединились российская и китайская части трансграничного моста

В пятницу, 31 мая, над Амуром соединились части моста, строившегося российской и китайской сторонами. Стыковка трансграничного моста Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР) состоялась в 10:30 по амурскому времени.

«Все! Стыковка моста состоялась! Спасибо всем тем, кто участвовал и продолжает участвовать в этом грандиозном проекте, спасибо полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу и минвостоку за постоянную поддержку, спасибо строителям СК "Мост", ведь благодаря вам стало возможно это поистине историческое событие», – написал в своем инстаграм-аккаунте губернатор Амурской области Василий Орлов.

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики назвало 31 мая 2019 года исторической датой в развитии российско-китайских отношений. «Решение о его строительстве наши страны приняли еще в конце 90-х годов прошлого века, но по разным причинам стройка долго откладывалась. И только благодаря особому вниманию президента страны Владимира Путина и вице-премьера Юрия Трутнева проект состоялся. Минвостокразвития контролировало все этапы работ. Все возникающие трудности и рабочие вопросы удавалось решить оперативно на самом высоком государственном уровне», – сообщает Минвостокразвития.

О том, что река Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ очень удобна для моста, начали говорить еще в 1986 году. Спустя шесть лет, 18 декабря 1992 года, идея обрела базу – правительство России и Китая подписали соглашение о международном автомобильном сообщении – это основа для строительства всех мостовых переходов. А через три года, 26 июня 1995-го, правительства двух стран заключили соглашение о совместном строительстве моста через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск и Хэйхэ.

К зиме 1995 года на реке даже началось бурение изыскательных скважин для стройки, но работы быстро остановились из-за отсутствия финансирования. Про мост забыли на долгие годы. «Мостовая» память вернулась в 2013 году во время визита в КНР премьер-министра Дмитрия Медведева. В совместном коммюнике глав правительств России и Китая была прописана необходимость реализации проекта автомобильного моста. И уже в сентябре 2015 года в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в Китай было подписано соглашение между правительством РФ и правительством КНР о строительстве трансграничного моста через реку Амур.

Ключевым стал вопрос финансирования стройки. В 2015 году российская и китайская стороны договорились о создании совместной концессионной российско-китайской компании, концедентами которой выступили правительство Амурской области и Народное правительство провинции Хэйлунцзян.

Длина сооружения, которое начали возводить в конце 2016 года, составляет 1 080 метров. Движение будет осуществляться по двум полосам. Российские и китайские строители построили по 540 метров. Общая протяженность мостового перехода превышает 20 километров. 13,4 километра подъездных путей строят на территории России и 6,7 километра – в Китае. Кроме того, 278 метров занимает мост через протоку Каникурганскую.

На торжественной церемонии присутствовали полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов, губернатор Амурской области Василий Орлов. С китайской стороны за стыковкой наблюдали вице-председатель Народного политического консультативного совета Китая Шао Хун и губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао.

Как сообщало информагентство, строительство моста началось 18 декабря 2016 года. Окончание строительных работ запланировано на конец 2019 года.

По данным правительства Амурской области, после ввода моста в эксплуатацию пассажиропоток составит около 5 500 человек в сутки. Согласно техническому заданию, по нему каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей. «Мост нашей стране важен. Экономический эффект будет ощутим для всего Дальнего Востока. Многократный рост грузооборота принесет пополнения в бюджеты всех уровней, а возможность быстрой логистики даст мощный толчок к развитию экспорта сельскохозяйственной продукции», – сообщили в Минвостокразвития.