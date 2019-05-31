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Над Амуром соединились российская и китайская части трансграничного моста

Над Амуром соединились российская и китайская части трансграничного моста
Фото: www.amur.info

В пятницу, 31 мая, над Амуром соединились части моста, строившегося российской и китайской сторонами. Стыковка трансграничного моста Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР) состоялась в 10:30 по амурскому времени.

«Все! Стыковка моста состоялась! Спасибо всем тем, кто участвовал и продолжает участвовать в этом грандиозном проекте, спасибо полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу и минвостоку за постоянную поддержку, спасибо строителям СК "Мост", ведь благодаря вам стало возможно это поистине историческое событие», – написал в своем инстаграм-аккаунте губернатор Амурской области Василий Орлов.

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики назвало 31 мая 2019 года исторической датой в развитии российско-китайских отношений. «Решение о его строительстве наши страны приняли еще в конце 90-х годов прошлого века, но по разным причинам стройка долго откладывалась. И только благодаря особому вниманию президента страны Владимира Путина и вице-премьера Юрия Трутнева проект состоялся. Минвостокразвития контролировало все этапы работ. Все возникающие трудности и рабочие вопросы удавалось решить оперативно на самом высоком государственном уровне», – сообщает Минвостокразвития.

О том, что река Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ очень удобна для моста, начали говорить еще в 1986 году. Спустя шесть лет, 18 декабря 1992 года, идея обрела базу – правительство России и Китая подписали соглашение о международном автомобильном сообщении – это основа для строительства всех мостовых переходов. А через три года, 26 июня 1995-го, правительства двух стран заключили соглашение о совместном строительстве моста через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск и Хэйхэ.

К зиме 1995 года на реке даже началось бурение изыскательных скважин для стройки, но работы быстро остановились из-за отсутствия финансирования. Про мост забыли на долгие годы. «Мостовая» память вернулась в 2013 году во время визита в КНР премьер-министра Дмитрия Медведева. В совместном коммюнике глав правительств России и Китая была прописана необходимость реализации проекта автомобильного моста. И уже в сентябре 2015 года в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в Китай было подписано соглашение между правительством РФ и правительством КНР о строительстве трансграничного моста через реку Амур.

Ключевым стал вопрос финансирования стройки. В 2015 году российская и китайская стороны договорились о создании совместной концессионной российско-китайской компании, концедентами которой выступили правительство Амурской области и Народное правительство провинции Хэйлунцзян.

Длина сооружения, которое начали возводить в конце 2016 года, составляет 1 080 метров. Движение будет осуществляться по двум полосам. Российские и китайские строители построили по 540 метров. Общая протяженность мостового перехода превышает 20 километров. 13,4 километра подъездных путей строят на территории России и 6,7 километра – в Китае. Кроме того, 278 метров занимает мост через протоку Каникурганскую.

На торжественной церемонии присутствовали полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов, губернатор Амурской области Василий Орлов. С китайской стороны за стыковкой наблюдали вице-председатель Народного политического консультативного совета Китая Шао Хун и губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао.

Как сообщало информагентство, строительство моста началось 18 декабря 2016 года. Окончание строительных работ запланировано на конец 2019 года.

По данным правительства Амурской области, после ввода моста в эксплуатацию пассажиропоток составит около 5 500 человек в сутки. Согласно техническому заданию, по нему каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей. «Мост нашей стране важен. Экономический эффект будет ощутим для всего Дальнего Востока. Многократный рост грузооборота принесет пополнения в бюджеты всех уровней, а возможность быстрой логистики даст мощный толчок к развитию экспорта сельскохозяйственной продукции», – сообщили в Минвостокразвития.

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#Дальний Восток #Китай #областная власть #российская власть #строительство

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Комментарии
Показать все (23) Обсудить на форуме
  • Irun_one

    Irun_one
    2 часа назад

    Пока до моста доедешь быстрее на теплоходе/пуме Амур пересечь, да, дороже, но быстрее в разы.

  • Дмитрий_Sv

    Дмитрий_Sv
    1 час назад

    Интересно, как Вы собрались машину на пуме/теплоходе перевозить?

  • Дмитрий_Sv

    Дмитрий_Sv
    1 час назад

    Освещение строительства местными сми никакое. Фото все с китайской стороны, нашу недостроенную опору прям стараются стараются не показывать. Как дети прям.

  • PRO

    PRO
    1 час назад

    А зачем туда перевозить машину? По Китаю с нашими международными правами все равно нельзя ездить.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Кто вас туда пустит, это мост китайских банков. Их дельцы и будут вывозить, всё что пожелают.

    А вы и ваши потомки отрабатывать будете в качестве прислуги.

    А эффективные губернаторы АО загорать на Мальтах и прочих Кипрах будут.

  • Дмитрий_Sv

    Дмитрий_Sv
    1 час назад

    Откуда информация по правам, не подскажите?

  • Дмитрий_Sv

    Дмитрий_Sv
    1 час назад

    vertex, когда пустят, какие Ваши действия будут? Признаете, что гнали пургу или утопитесь?

  • PRO

    PRO
    1 час назад

    И даже получив права в Китае, на машине с русскими номерами далеко от границы вы не уедете.Мечты многих "щас откроют мост и мы в отпуске поедем всей семьей на машине путешествовать по Китаю" едва ли осуществимы.

  • Дмитрий_Sv

    Дмитрий_Sv
    1 час назад

    vertex, когда пустят, какие Ваши действия будут? Признаете, что гнали пургу или утопитесь?

  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Ну ура ёпта!

  • Дмитрий_Sv

    Дмитрий_Sv
    1 час назад

    Недалеко от границы это Китай? Так зачем же вы врете, что нельзя будет ездить?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Дмитрий_Sv

    vertex, когда пустят, какие Ваши действия будут? Признаете, что гнали пургу или утопитесь?



    А Вы по статье пойдёте доведение до самоубийства?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Может кому и интересно на другом берегу, у многих этот интерес прошёл.

    Если только по работе.

  • Дмитрий_Sv

    Дмитрий_Sv
    1 час назад

    Вы путаете доведение и вопрос о ваших действиях, не с Украины пишите, не?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Из Крыма нашего.

  • Дмитрий_Sv

    Дмитрий_Sv
    1 час назад

    А что ж судьба столь далекого от вас края так заботит?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Да вот, беспокоит, когда уже в Свободном нормальные люки канализационные сделают и установят, а не доски сколоченные.

  • ay

    ay
    1 час назад

    А Матвиенко что, на соединение не приехала? Проигнорила В.Орлова?

  • MalySheff

    MalySheff
    47 минут назад

    Зачем ехать в Китай на машине? Да на ремонт, понятно ж... )

    Ну и 75 кг кроссовок на всю семью обратно везти удобнее.

  • DrDimon

    DrDimon
    39 минут назад

    MalySheff

    Зачем ехать в Китай на машине? Да на ремонт, понятно ж... )



    Ну да. Если рискнете в Китай на машине, думаю, ремонт вам обеспечен.

    Во всяком случае, кузовной точно.

  • Cecfyby

    Cecfyby
    38 минут назад

    Дмитрий_Sv

    Освещение строительства местными сми никакое. Фото все с китайской стороны, нашу недостроенную опору прям стараются стараются не показывать. Как дети прям.



    Фото сделано с нашей стороны. Ворчите как бабки прям

  • ШахMaт

    ШахMaт
    17 минут назад

    Ну, чему тут салютовать? Нагрузка на зейский мост и на трассу вырастет колоссально. Бедные жители Владимировки... Домой из Благи на выходные будут ездить- как гастеры.

  • Витком

    Витком
    9 минут назад

    Вот это и будет главным итогом нового моста-затор на Зейском мосту, чему ж тут салютовать?

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