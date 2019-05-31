Реставрировать зубы приезжают иностранцы: интервью врачей Амурской областной стоматологии

Пломба – понятие из прошлого. Современные стоматологи говорят о реставрации разрушенного зуба и относятся к работе, как скульптор или художник – к произведению искусства. О современных методах реставрации зубов корреспондент Амур.инфо побеседовал с врачами Амурской областной стоматологической поликлиники.

Чтобы воссоздать или реставрировать зуб, нужно быть немного художником, утверждают стоматологи. Нужно чувствовать материал, его пластичность, видеть нюансы цвета, уметь копировать природные изгибы здоровых зубов. Именно при художественной реставрации зуба его нельзя отличить от настоящего, не тронутого стоматологическими приборами и кариесом: тактильно, визуально и функционально отреставрированный зуб совпадает со здоровым.

Добиться этого врачам отделения терапевтической стоматологии областной поликлиники помогают пломбировочные материалы производства США, Германии, Франции, Японии, Кореи.

«На хозрасчетном приеме мы работаем такими же материалами, на современной аппаратуре, что и в ведущих клиниках России и за рубежом, но цены у нас доступные многим», – рассказала стоматолог-терапевт Амурской областной стоматологической поликлиники Лилия Хмелёва.

Эстетическая реставрация может помочь при следующих проблемах:

– неправильное положение зуба в ряду:

– потемнение или пятна на зубах;

– изменение размера зуба – сколы или истирание;

– диастемы и тремы (большие промежутки между зубами);

– кариозные поражения.

Почему сегодня пломба – устаревшее понятие?

То, что раньше называли пломбой – это однородный материал, которым заполняли пораженную область, и основной задачей было – закрыть «дырку» и прекратить воспалительный процесс. «Реставрация же подразумевает воссоздание бугров, воссоздание фиссур, цвета. Сейчас задача – эстетический и функциональный комфорт пациента с новым зубом. Это максимальное стремление к естественным ощущениям», – комментирует Лилия Хмелёва.

К реставрации прибегают, если зуб разрушен не более чем на 50 %.

«Реставрация имитирует все ткани зуба: эмаль, дентин. Цвет мы подбираем под каждый зуб каждого пациента индивидуально», – добавила стоматолог-терапевт Амурской областной стоматологической поликлиники Светлана Сидорова.

Новейшие методики дают возможность сохранить живой зуб даже при серьезных поражениях, внутрь пломбировки закладываются «умные» материалы, позволяющие вылечить и предотвратить распространение кариеса.

Скульптура зуба – это искусство

Для того чтобы научиться делать искусственную ткань неотличимой от природных зубов, стоматологи областной поликлиники даже прошли обучение у скульптора и художника, известного врача-стоматолога Антона Ветчинкина. «Он обучает оптике, законам преломления света у разных тканей, архитектуре зуба, показывает гармонию строения. Работа на стыке медицины и искусства», – рассказала стоматолог.

Виниры – простое решение сложных проблем

В последнее время большой популярностью у амурчан пользуются виниры. Винир – тонкая пластинка из композита или керамики, которая прикрепляется к передней поверхности зуба и создает идеальный косметический эффект.

«С помощью виниров можно скрыть желтизну, тетрациклиновые пятна, неровности, кариозные разрушения, большие промежутки между передними зубами. Процедура установки безболезненная и доступная по цене», – говорит Светлана Сидорова.

За винирами, как и за обычными зубами, необходимо ухаживать – чистить, полировать.

Новое поколение виниров – компониры – предполагает минимальное препарирование зубов, они наиболее удобны в дальнейшей эксплуатации, при этом стоят дешевле обычных, керамических.

Технологии – хорошо, но лечит при этом врач

В Амурской стоматологической поликлинике есть дентальный томограф, цифровые рентгенаппараты, визиограф и прочее современное стоматологическое оборудование. Эта техника отлично помогает, когда необходимо видеть, что происходит в костной ткани, когда нужно проводить имплантацию или корневое лечение. Но успех, считают стоматологи, все равно в буквальном смысле слова – в руках доктора.

«Врач пользуется достижениями техники, но полагаться он должен на свой профессионализм, на опыт. Все наши стоматологи имеют высшее специальное образование, и регулярно проходят обучение, повышают свою квалификацию. И потом мы видим результаты нашей работы на протяжении многих лет: пациенты приходят к нам из года в год, можно отследить результат своей работы: сохранность и состояние пломб», – добавила стоматолог-терапевт Светлана Сидорова.

Иностранцы предпочитают нашу стоматологию

Многие китайские граждане, несмотря на более дешёвое лечение в КНР, приезжают лечить и реставрировать зубы в Россию. В областной стоматологической поликлинике десятки таких клиентов. Жителям соседнего государства нравится качество работы амурских стоматологов. Есть в Амурской стоматологической поликлинике и клиенты из других стран, им выгоднее осуществлять стоматологический уход здесь, нежели у себя. При этом качество работы сопоставимо с немецкими, израильскими и другими передовыми клиниками мира.