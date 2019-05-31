Соцсети: в Приамурье автомобиль лишился колес в результате ДТП (фото, видео)

Фото: instagram.com/skaner_dtp28

В социальных сетях появились фото и видео с места жесткого ДТП в Амурской области. Автомобиль – участник аварии – лишился в результате происшествия передних колес. Также на дороге остались лежать другие части машины.

Указывается, что ДТП произошло возле села Новотроицкое Благовещенского района. В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что 30 мая в Благовещенском районе (за исключением Благовещенска) было две аварии с пострадавшими.

Одна авария произошла около 20:40 на 25-м километре автодороги Благовещенск – Свободный. Столкнулись автомобили Hyundai ix55 и Toyota Tacoma. Пострадал один человек, он был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства этого ДТП.

Другая авария произошла около 16:35 в селе Сергеевка. Там в ДТП попал мотоцикл «Иж Планета-5». Двух человек с травмами доставили в больницу. Полицейские также устанавливают все обстоятельства случившегося.