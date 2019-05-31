В День защиты детей в Благовещенске откроется выставка советских игрушек

В Благовещенске ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня, проведут выставку советских игрушек. Коллекционеры представят экспонаты своих собраний – кукол, машинки, игрушки, а также школьные принадлежности.

Выставка «Я рожден в СССР. Игрушки моего детства» напомнит взрослым о детстве, даст возможность встретиться с любимыми игрушками из детства, а также показать современным детям, каким был первый букварь их родителей.

«Будут представлены игрушки, изготовленные в период с 70-х до начала 90-х годов прошлого века. Это куклы, звери, машинки, другие игрушки, а также школьные принадлежности и настольные игры. В общем, все, что напоминает нам о детстве. Это экспонаты из четырех коллекций. У нас в городе не так много людей, коллекционирующих игрушки», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» организатор выставки, коллекционер Анна Котельникова.

Экспонаты представят в открытом доступе. Их можно даже аккуратно взять в руки. Если не будет дождя, то выставка разместится возле входа в здание Общественно-культурного центра. В случае дождливой погоды столы с игрушками переместят в фойе ОКЦ.

Выставка откроется 1 июня в 12 часов и завершит работу в 16 часов того же дня.

Фото: meshok.net