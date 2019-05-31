Мэр Благовещенска Валентина Калита предложила изменить закон о вывозе мусора

Фото: администрация г. Благовещенска

В Благовещенске вывозить мусор по новым правилам начали 1 апреля. Региональным оператором в городе стала компания «Полигон». Четыре перевозчика убирают отходы из всех районов города: с контейнерных площадок многоквартирных домов и из частного сектора, в том числе бесконтейнерным способом, отметила Калита.

При этом понятийный аппарат мусорной реформы в мэрии называют несогласованным. Из-за этого региональный оператор в начале своей деятельности вывозил не весь мусор с контейнерных площадок.

В Благовещенске и в других населенных пунктах области складывалась ситуация, когда чистые контейнеры стояли на площадках рядом с заполненными мешками со строительным мусором, срезанными ветками, старыми автомобильными шинами, так как данные классы отходов не относятся к твердым коммунальным отходам. В настоящее время в Благовещенске по договоренности с администрацией города вывоз такого мусора осуществляется силами перевозчиков по согласованию с региональным оператором.

Также Валентина Калита рассказала о сложности вывоза мусора из частного сектора. В Благовещенске в частном секторе расположено 7 с половиной тысяч домов. В администрации культуру населения по обращению с коммунальными отходами называют низкой.

Мэр считает, что нужно закрепить за региональным оператором обязанности по содержанию контейнерных площадок и по вывозу всех отходов без разделения на классы. Инициативу предложено рассмотреть на федеральном уровне. Предложение Калиты внесут в резолюцию по итогам съезда.