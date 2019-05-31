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Мэр Благовещенска Валентина Калита предложила изменить закон о вывозе мусора

Мэр Благовещенска Валентина Калита предложила изменить закон о вывозе мусора
Фото: администрация г. Благовещенска

Обновлено: 13:30

30 мая в ОКЦ прошел съезд муниципальных образований Амурской области. На мероприятии выступила мэр Благовещенска Валентина Калита. Ее доклад был посвящен мусорной реформе.

В Благовещенске вывозить мусор по новым правилам начали 1 апреля. Региональным оператором в городе стала компания «Полигон». Четыре перевозчика убирают отходы из всех районов города: с контейнерных площадок многоквартирных домов и из частного сектора, в том числе бесконтейнерным способом, отметила Калита.

При этом понятийный аппарат мусорной реформы в мэрии называют несогласованным. Из-за этого региональный оператор в начале своей деятельности вывозил не весь мусор с контейнерных площадок.

В Благовещенске и в других населенных пунктах области складывалась ситуация, когда чистые контейнеры стояли на площадках рядом с заполненными мешками со строительным мусором, срезанными ветками, старыми автомобильными шинами, так как данные классы отходов не относятся к твердым коммунальным отходам. В настоящее время в Благовещенске по договоренности с администрацией города вывоз такого мусора осуществляется силами перевозчиков по согласованию с региональным оператором.

Также Валентина Калита рассказала о сложности вывоза мусора из частного сектора. В Благовещенске в частном секторе расположено 7 с половиной тысяч домов. В администрации культуру населения по обращению с коммунальными отходами называют низкой.

Мэр считает, что нужно закрепить за региональным оператором обязанности по содержанию контейнерных площадок и по вывозу всех отходов без разделения на классы. Инициативу предложено рассмотреть на федеральном уровне. Предложение Калиты внесут в резолюцию по итогам съезда.

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#городская власть #закон #мусор

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Комментарии
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  • Форджа

    Форджа
    3 часа назад

    тариф уменьшат?

  • vertex

    vertex
    3 часа назад



    В администрации культуру населения по обращению с коммунальными отходами называют низкой.



    Население, думается, назовёт администрацию и её многолетнюю деятельность на благо горожан, по своему)))

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    2 часа назад

    https://zen.yandex.ru/media/novate.ru/v-shvecii-pochti-zakonchilsia-musor-vlasti-hotiat-priobretat-othody-iz-drugih-stran-5c2688ba512ee600aaa1e0e5

  • Ахатин

    Ахатин
    2 часа назад

    Правильное решение. Раз уж назвался груздем, то надо отвечать за весь мусор. По-честному. Но это в идеале, а так не бывает

  • valdemarushka

    valdemarushka
    2 часа назад

    vertex



    В администрации культуру населения по обращению с коммунальными отходами называют низкой.



    Население, думается, назовёт администрацию и её многолетнюю деятельность на благо горожан, по своему)))



    Ну дык население некачественное жеш

  • Н.В.

    Н.В.
    2 часа назад

    плохое население досталось мэру, мэр в г Благовещенске то хороший , а население подкачало

  • анчар

    анчар
    2 часа назад

    Вот ещё и население с низкой культурой, абидна минимум 7500 жителям вещенска. Ктож таких выучил та? Смены жителей не будет! А вот каждый должен бы заниматься тем чему научили в семье и школах, эффект будет. И во дворах, и в головах населения с мусором.

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Осмелела....Пора бы уже...

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    анчар

    Вот ещё и население с низкой культурой, абидна минимум 7500 жителям вещенска. Ктож таких выучил та? Смены жителей не будет! А вот каждый должен бы заниматься тем чему научили в семье и школах, эффект будет. И во дворах, и в головах населения с мусором.



    Видимо, оне хотят под турком и киргизом побывать. Раз нонешние жители не по нраву.

  • ангелина-28

    ангелина-28
    1 час назад

    хорошие предложения высказала Калита. Действительно, если ты - региональный оператор, да еще и с таким нехилым тарифом, то будь добр обеспечь это обращение так, чтобы мусор не валялся везде. Сейчас контейнеры и контейнерные площадки завалены мусором: население привыкло мусор не закладывать в контейнеры, а бросать в надежде, что пакет приземлится в контейнер, предприниматели, чьи магазины в домах, раньше аккуратно складывали свои коробки и вывозили, теперь бросают эти коробки рядом с контейнерами ( ОНИЖЕПЛАТЯТ!)

  • Слуга_Депутата

    Слуга_Депутата
    38 минут назад

    Как говорится не хочешь работать иди на}{уй, не бери деньги и не надо будет оказывать услуги вывоза.

    Конечно платят, Берете баки е@аште как ишаки)- мусорщики.

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