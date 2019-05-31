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На стадионе «Амур» к концу лета завершат ремонт легкоатлетического манежа

На стадионе «Амур» к концу лета завершат ремонт легкоатлетического манежа

На стадионе «Амур» в Благовещенске полным ходом идет ремонт легкоатлетического манежа. На сегодняшний день заменены системы отопления и водоснабжения, усилены несущие конструкции восточной трибуны. Об этом сообщает министерство по физической культуре и спорту.

В настоящее время идет ремонт кровли и подготавливается поверхность манежа для монтажа беговых дорожек. Спортивный объект получит современное освещение. Работы планируется завершить к концу лета.

Как сообщало Амур.инфо, на ремонт манежа из резервного фонда федерального правительства осенью прошлого года поступили 18,2 миллиона рублей. О том, что ремонт в манеже был нужен, и нужен давно, говорили все без исключения тренеры и спортсмены. Это единственное в городе место, где легкоатлеты могут тренироваться в холодное время.

Легкая атлетика – это все виды бега, прыжки в длину, высоту, с шестом, метание снарядов. В городе легкой атлетикой занимаются порядка 500 человек разных возрастов.

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