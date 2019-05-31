Создано первое летающее такси на водородном топливе: обзор прессы

О российско-китайских отношениях; о кассирше, которая унесла из банка 25 миллионов и исчезла; о легендарном космонавте, впервые вышедшем в открытый космос Алексее Леонове, пишут газеты. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

«Амурская правда» сегодня чуть ли не полностью посвящена отчету губернатора Василия Орлова о том, что сделано за год пребывания на руководящем посту. Из заголовка, в который вынесены слова губернатора, вы узнаете, что «Амурскую область ждет беспрецедентный экономический рывок». Журналист Варвара Носырева, готовя газетную версию этого события, отметила даже такие детали, как время зачитывания послания главы региона (1 час 20 минут) и количество страниц отчета (114). Мне еще было бы интересно узнать размер шрифта, но это уже совсем-совсем детали.

Также в номере

Еще об одном важном событии пишет главная газета области – о сегодняшней стыковке российско-китайского моста. Под заголовком «Благовещенск строит будущее с китайским акцентом» журналист Валерия Смирнова рассказала о том, что городские власти намерены создать крупнейший транспортно-логистический и экономический центр на границе сопредельных государств. Узнаете, что скоро для иностранных граждан будет действовать упрощенный въезд, откроется возможность свободного пересечения границы на личном транспорте, будут созданы благоприятные условия для импорта-экспорта.

Тут я совершенно не к месту вспомнил, как в свое время в огромном ТЦ на китайском острове резервировались и открывались отделы для амурских предпринимателей. Но что-то пошло не так.

Вам статья

Тему российско-китайских отношений сегодня затрагивает и «Российская газета». Здесь изучается вопрос, будут ли наши страны дружить против США. Толкает ли Америка Москву и Пекин друг другу в объятья или создает препятствия? Эксперты утверждают, что, несмотря на раздражительные, недружественные действия администрации Трампа, у наших стран есть более важные дела, чем обращение внимания на укусы американских политиков. А потому отношения России и Китая основаны не на «дружбе против кого-то», а просто на дружбе. Вот и всё.

Также в номере

А еще вас явно заинтересует последняя страница, где рассказывается о том, что ученые и конструкторы, входящие в группу BMW, представили на суд специалистов удивительную машину Skai. Она способна размещать в салоне пятерых пассажиров, преодолевать на одной заправке 650 километров. Спросите, и что же в этом особенного? В принципе, ничего, не считая того, что работает это ТС на водороде.

Да, еще одна маленькая деталь: это не обычная машина, а летальный аппарат, пассажирский квадрокоптер, созданный для передвижения в городских условиях. Пока это опытный образец, пока думают о том, как и где заправлять это аэроавто, но скоро и эти задачи будут решены. Правда, директор проекта рассказал, что могут пройти десятилетия, прежде чем подобные летающие такси смогут перевозить людей в городах.

Не пропусти

Разворот «Комсомольской правды» сегодня посвящен легендарному космонавту, человеку, впервые вышедшему в открытый космос – Алексею Леонову. Вы узнаете, (если не читали об этом где-нибудь раньше), что по жизни он везунчик, что мог погибнуть целых восемь раз и один из них – как раз в открытом космосе: у него чуть было не закипел азот в крови! Но, как видим, обошлось. Вот уже и 85 стукнуло… И дай бог ему еще долгих лет жизни!

На посошок

Напоследок «Комсомолка» поставила в известность, что каждый шестой трезвенник в России в последний год «развязал». И это данные ВЦИОМа. И они противоречат официальной статистике, утверждающей, что в стране стали пить меньше. Меньше пить не стали, стали просто пить самогон и нелегальную водку.

В газете есть еще таинственная история о том, как кассирша унесла из банка 25 миллионов рублей и буквально испарилась вместе со всей семьей – ни малейшего следа! Но к воровству и пьянству в стране мы уже привыкли, ничего особенного, так что сосредоточьтесь все же на развороте об Алексее Леонове.