В Благовещенске студенты взялись за наведение порядка на реке Бурхановке (фото)

В Благовещенске молодежь навела порядок на реке Бурхановке. Участники акции собрали более 200 мешков мусора. Эта уборка стала первой в цикле мероприятий по очистке реки.

В акции приняли участие более 50 человек. Среди них волонтеры корпуса добровольцев Благовещенска, студенты Благовещенского политехнического колледжа, Дальневосточного государственного аграрного университета, аграрного колледжа, сотрудники центра «Выбор» и заместитель мэра Благовещенска Игорь Берлинский. Они провели уборку реки на участке улицы Горького от Чайковского до Пушкина.

Как сообщает администрация Благовещенска, уборка прошла в рамках мероприятий, приуроченных к дням защиты от экологической опасности. Теперь эстафета передана Амурской государственной медицинской академии. Будущие медики выйдут на субботник 30 июня.

Организаторами акции стали муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития молодежных и общественных инициатив "Выбор"» при поддержке администрации Благовещенска, совместно с городским муниципальным казенным предприятием ГСТК.