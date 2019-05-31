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В Благовещенске студенты взялись за наведение порядка на реке Бурхановке (фото)

В Благовещенске студенты взялись за наведение порядка на реке Бурхановке (фото)

В Благовещенске молодежь навела порядок на реке Бурхановке. Участники акции собрали более 200 мешков мусора. Эта уборка стала первой в цикле мероприятий по очистке реки.

В акции приняли участие более 50 человек. Среди них волонтеры корпуса добровольцев Благовещенска, студенты Благовещенского политехнического колледжа, Дальневосточного государственного аграрного университета, аграрного колледжа, сотрудники центра «Выбор» и заместитель мэра Благовещенска Игорь Берлинский. Они провели уборку реки на участке улицы Горького от Чайковского до Пушкина.

Как сообщает администрация Благовещенска, уборка прошла в рамках мероприятий, приуроченных к дням защиты от экологической опасности. Теперь эстафета передана Амурской государственной медицинской академии. Будущие медики выйдут на субботник 30 июня.

Организаторами акции стали муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития молодежных и общественных инициатив "Выбор"» при поддержке администрации Благовещенска, совместно с городским муниципальным казенным предприятием ГСТК.

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#вузы #ЖКХ #природа

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    прямо сами??))) прям как те врачи на камеру в присутствии губернатора и министра радовались высоким зарплатам))))

  • paravis

    paravis
    4 часа назад

  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    Район Бурхановки на Пионерской.

  • Форджа

    Форджа
    4 часа назад

    интересно гадящие окрестные жители вышли на уборку?

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    А кто там стройку века рядом с речкой начал?

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    Синьков

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад



    ~~и заместитель мэра Благовещенска Игорь Берлинский



    Не можешь работать головой - работай руками!

    А ещё меня мама учила, что чисто не там, где метут, а там, где не мусорят!

    Может быть нашей власти пора власть применить и отучить засранцев мусорить на берегах городских (хотя бы) речушек?

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Форджаинтересно гадящие окрестные жители вышли на уборку?


    Хорошо бы и их привлечь. Но помогут только штрафные санкции. Имхо.

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