Погода не меняется – дожди: прогноз погоды в Амурской области на 31 мая
31 мая в Амурской области переменно облачно, дождь, местами с грозой. Дует северный, северо-западный ветер с порывами 11-16 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 15...20 градусов, на севере – плюс 17...22, местами – 10...15.
В Благовещенске переменно облачно, слабый дождь. Северо-восточный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура воздуха – 18...20 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.
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