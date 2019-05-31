Погода не меняется – дожди: прогноз погоды в Амурской области на 31 мая

Фото: Амур.инфо

31 мая в Амурской области переменно облачно, дождь, местами с грозой. Дует северный, северо-западный ветер с порывами 11-16 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 15...20 градусов, на севере – плюс 17...22, местами – 10...15.

В Благовещенске переменно облачно, слабый дождь. Северо-восточный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура воздуха – 18...20 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова