В Чигирях на улице нашли труп мужчины

Утром 31 мая в селе Чигири Благовещенского района на улице был обнаружен труп мужчины. Тело находилось на обочине по улице Светлой, сообщила ИА «Амур.инфо» очевидица.

Женщина рассказала, что проезжала мимо и увидела на месте стражей порядка. Амурчанка предположила, что мужчина утонул – рядом находится канава с водой.

В следственном управлении СКР по Амурской области агентству сообщили, что на место выехал следователь. Предварительно, смерть мужчины не носит криминального характера. Устанавливаются личность погибшего, обстоятельства случившегося. Проводится проверка.