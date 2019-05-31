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сегодня, 09:01 1

В Чигирях на улице нашли труп мужчины

В Чигирях на улице нашли труп мужчины
Фото: ru.depositphotos.com

Утром 31 мая в селе Чигири Благовещенского района на улице был обнаружен труп мужчины. Тело находилось на обочине по улице Светлой, сообщила ИА «Амур.инфо» очевидица.

Женщина рассказала, что проезжала мимо и увидела на месте стражей порядка. Амурчанка предположила, что мужчина утонул – рядом находится канава с водой.

В следственном управлении СКР по Амурской области агентству сообщили, что на место выехал следователь. Предварительно, смерть мужчины не носит криминального характера. Устанавливаются личность погибшего, обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

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Комментарии
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  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    7 минут назад

    вы там не заболели случаем, почему не сфотографировали?

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