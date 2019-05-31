31 мая российскую и китайскую части моста через Амур соединят

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31 мая, в пятницу, произойдет стыковка российской и китайской частей трансграничного моста «Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР)». Торжественное событие назначено на 10:30 по амурскому времени. Присутствовать будут полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов, и губернатор Амурской области Василий Орлов.

С китайской стороны наблюдать за стыковкой будут вице-председатель Народного политического консультативного совета Китая Шао Хун и губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао, сообщает Biang.ru

Представители делегаций двух стран поднимутся на мост и пожмут друг другу руки, демонстрируя, что стыковка моста состоялась, пояснил источник в администрации провинции Хэйлунцзян. Прямую трансляцию с места события будут вести федеральные и местные каналы, также наблюдать за завершением стыковки трансграничного перехода смогут подписчики инстаграм-аккаунта Амур.инфо.

Как сообщало информагентство, строительство моста стартовало 18 декабря 2016 года. Окончание строительных работ запланировано на конец 2019 года.

Строящийся мост – двухполосный длиной 1080 метров. Российские и китайские строители построили по 540 метров. Общая протяженность мостового перехода превышает 20 километров. 13,4 километра подъездных путей строят на территории России и 6,7 километра – в Китае. Кроме этого, 278 метров занимает мост через протоку Каникурганскую.

Как сообщает правительство Амурской области, после ввода моста в эксплуатацию пассажиропоток составит около 5 500 человек в сутки. Согласно техническому заданию по нему каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.