Гороскоп на 31 мая: У Водолеев разыграется фантазия, Близнецы столкнутся с финансовыми проблемами

Восход Солнца: 04:25

Заход Солнца: 20:29

Солнце в Близнецах.

Овен. В эту пятницу велика вероятность неприятных сюрпризов. Ваши ответные действия вам кажутся правильными, но так ли это на самом деле? Планы и новые идеи стоит держать при себе. Самочувствие может резко ухудшиться. Поэтому проведите день дома, отложив встречи на следующую неделю.

Телец. Этот день может показаться Тельцам сложным. Не концентрируйтесь на своих проблемах. Обратите внимание на окружающих вас людей – вероятно, увлекшись своими идеями и стремлением к материальному благополучию, вы сейчас упускаете возможность упрочить отношения с ними. Постарайтесь найти компромисс, тогда все уладится.

Близнецы. Нерешенные проблемы или невыполненные обязательства потребуют много времени и сил. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Не исключено, что придется столкнуться с мелкими финансовыми или бытовыми проблемами. Не злоупотребляйте спиртными напитками, проявите умеренность в еде.

Рак. Сегодня личная жизнь Раков может быть наполнена неприятными сюрпризами и неожиданными известиями. У нестабильных пар возможны ссоры и конфликты. Крепкие семьи будут переживать реорганизацию своих отношений и бытовых условий. Необходимость активного участия в судьбе близких людей может вывести вас из равновесия и способствовать хронической усталости.

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Лев. Сегодня во всех делах необходимы сдержанность, осмотрительность, здравый смысл. Запланированные встречи, контакты с партнерами, работу с документами лучше перенести на другой день. Избегайте тяжелой физической работы. Сократите общение, особенно с малознакомыми людьми.

Дева. День связан с усвоением космической энергии. Усиливаются аура, жизненный потенциал, личное обаяние. Этот день посвятите общению, встречам или творческим исканиям. Вероятно, различные дела и мелкие проблемы заставят приложить значительные усилия, однако, скорее всего, не принесут желаемых результатов. Девиз дня – немногословность, сторонний взгляд и умение анализировать события.

Весы. Благоприятный день для воплощения своих замыслов в жизнь, В первой половине дня контакты и деловые встречи пройдут успешно. Вероятность того, что вам удастся улучшить свое финансовое положение, правда на непродолжительное время, сегодня велика. Во второй половине дня вероятны осложнения, возникшие из-за опрометчивых обещаний или перегрузки работой. Ожидайте хороших новостей от знакомых или партнеров.

Скорпион. Скорпионы окажутся под влиянием Нептуна. Возможно, вы почувствуете сильное напряжение в связи с преодолением сложных препятствий на работе и дома. От назойливого желания подчеркнуть собственное превосходство нужно сразу отказаться. Не проводите сложных финансовых операций, не одалживайте денег. Ищите поддержку у старых друзей.

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Стрелец. День неблагоприятный для покупок, приобретения недвижимости. Тщательно подготовьтесь к крупной покупке и перенесите ее на выходные. Обдумайте все возможные варианты. Велика вероятность, что вам понадобится на это средств гораздо больше, чем вы предполагаете. Со временем вы можете позволить себе многое, о чем мечтаете сейчас, но пока подождите. Здоровье несколько ухудшится из-за легкомысленного к нему отношения.

Козерог. Постарайтесь не погружаться полностью в свои личные интересы и любимые занятия. Оставьте место для общения. Подумайте о близких, которые могут страдать от вашей невнимательности. Возможны проблемы со здоровьем – весьма вероятен нервный срыв. Проведите вечер пятницы в спокойной семейной обстановке. Отдых на природе может восстановить силы. Нельзя злоупотреблять спиртными напитками.

Водолей. Активный творческий день. Буйная фантазия, обильно приправленная тщеславием, может стать причиной сокрушительной неудачи или, наоборот, потрясающего успеха. Следите за развитием ситуации и не выпускайте инициативу из своих рук.

Рыбы. Удачный день. За что бы вы ни взялись, вас ожидает успех. Благоприятный день для перехода на новую работу. Возможно, что сделки, заключенные ранее, не сорвутся и принесут солидный доход. Если есть желание, проведите вечер этого дня где-нибудь вне дома, скажем, у друзей, которые в последнее время настойчиво приглашали вас к себе и уже не надеются на встречу.

Астролог: Вальдемар Небоходцев