Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы

В июне все Знаки Зодиака будут подвергаться сплетням, капризам и переменам настроения. Огненные Знаки будут очень ранимыми, постараются скрываться за броней комплексов. Водные Знаки проявят себя в качестве талантливых и прекрасных ораторов и харизматичных лидеров, которые, впрочем, подвержены множеству пороков. Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.

Овен. В июне ничто не омрачит ваши деловые будни. Отношения с коллегами у Овнов будут хорошими, поэтому вы вполне можете рассчитывать на их помощь и поддержку. Самое главное, что ваше начальство будет хвалить и поощрять вас даже за самые незначительные достижения, и это, без сомнения, порадует и приободрит.

Телец. Всячески пользуйтесь своим обаянием, ведь именно оно поможет вам решить в текущем месяце все, даже самые сложные, запутанные и неоднозначные ситуации. Во второй половине месяца можете ожидать выгодных предложений относительно работы, но не спешите на них соглашаться, ведь нынешняя компания захочет побороться за такого специалиста как вы.

Близнецы. Июнь – непростой месяц для Близнецов, но весьма благоприятный месяц, связанный с получением жизненного опыта, который вскоре обязательно пригодится. Трудно сохранять душевное равновесие, и дело не в том, что вы волнуетесь из-за мелочей. Просто месяц приносит важные перемены, а вы пока не знаете, как отнестись к ним.

Рак. Ракам этот месяц покажется сложным и невыносимым. Звезды советуют вам взять отпуск и отправиться в путешествие. Если же такой возможности нет, то хотя бы выходные дни проводите на природе. Четыре стены на работе будут очень сильно вас угнетать и вгонят в депрессию.

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Лев. Львам в этом месяце следует быть сдержанными и культурными, общаясь с шефом. Иначе, новой и высокооплачиваемой должности вам не видать. Любовный гороскоп на июнь рекомендует Львам заводить легкомысленные романы.

Дева. Звезды помогут Девам обрести свой путь, обогатить внутренний мир и достичь духовного роста. Чтобы понять свое предназначение, Девам следует посмотреть на себя со стороны и понять, в чем именно необходимо совершенствоваться.

Весы. Июнь готовит Весам много приятных сюрпризов. Чтобы не портить настроение в поездке, Весам следует внимательно отнестись к выбору окружения. В работе стоит использовать творческий подход.

Скорпион. На пути к мечте то и дело будут встречаться люди, сующие нос не в свои дела, ворующие время, сбивающие с правильной дороги неуместной критикой. Скорпионам можно только посоветовать меньше прислушиваться к мнению подобных «доброжелателей», а также постараться любыми способами оградить себя от контакта с ними.

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Стрелец. Стрельцы в июне отдадут свою жизнь на волю случая, и как выяснится немного поздней, окажутся полностью правы. Судьба сама определит, что и когда должно с вами случиться, и какие последствия принесут эти события.

Козерог. Козерогам рекомендуется поменьше беспокоиться и тревожиться на протяжении всего июня. Дело в том, что эмоциональный фон для вас будет крайне нестабильным, и стоит вам загрустить без повода, вы можете тут же опуститься на дно депрессии.

Водолей. Июнь для вас невероятно активный и динамичный период, когда непременно стоит действовать, устанавливать новые знакомства, пробовать что-то новое. Если получите предложение по новому месту работу, непременно соглашайтесь, но лучше всего это делать во второй половине месяца.

Рыбы. Рыбы, ваш отдых в июне, скорее всего, будет зависеть не от вашего выбора, а от прихоти людей, с которыми вы по каким-то причинам не можете не считаться. Велика вероятность, что человек, с которым вы обычно проводите свободное время, втянет вас в какую-то авантюру.

Астролог: Вальдемар Небоходцев