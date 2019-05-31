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Вальс, марафон, фейерверк: программа мероприятий в День города

Вальс, марафон, фейерверк: программа мероприятий в День города
Фото: Амур.инфо

2 июня Благовещенск отметит 163-й день рождения. Главные праздничные события начнутся в воскресенье, 2 июня, с 10:00. Откроет череду мероприятий официальные церемонии возложения цветов к памятным местам, связанным с историей основания Благовещенска.

С 6:30 до 13:00, в рамках II Амурского марафона «Бег к мечте», состоятся забеги на следующие дистанции: 42,2; 21,1; 10 и 5 километров. Впервые для детей от 5 до 14 лет будет разработана дистанция на 1 километр.

С 11:00 стартует традиционная велогонка на призы газеты «Дважды два». С 11:00 до 15:00 участники соревнований проедут по улице Ленина от Шимановского до Калинина.

С 17:00 на набережной реки Амур от переулка Уралова до улицы Б. Хмельницкого развернется «25-й квартал. Набережная». На шести интерактивных площадках горожане увидят выступления детских и молодежных коллективов, ансамблей, посетить выставку-распродажу «Аллеи мастеров» и многое другое.

В 18:00 на площади Ленина начнется театрализованный городской исторический бал. Масштабная историческая театрализованная реконструкция в День города была задумана не только в связи с проведением Года театра в России, но и в честь ряда знаменательных событий из истории Благовещенска и страны в целом, которые отмечают в этом году. Это 380-летие российского Дальнего Востока, 130-летие постройки и освящения здания Общественного собрания (ныне Амурского драмтеатра), 210-летия со дня рождения Николая Муавьева-Амурского и 125-летие амурской литературы (в 1894 году в Благовещенске вышла первая художественная книга П.Ф. Масюкова «Отголоски с верховьев Амура и Забайкалья»). Кроме того, на площади будут работать тематические салоны и интерактивные площадки, рассказывающие об общественных организациях города прошлого и современности.

В 19:45 на сценическом комплексе площади Ленина начнется концертная программа.

В Городском, Первомайском парках и парке «Дружба» для жителей и гостей города в этот день также подготовлена праздничная программа.

В 21:50 празднование 163-й годовщины со дня основания Благовещенска завершится фейерверком.

Подробный план мероприятий, проводимых на территории города, опубликован на сайте администрации и в социальной сети Instagram @blagoveshchensk.rf, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#праздники

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 неделя назад

    Хочется надеется, что Праздник нашего города пройдет успешно, вот только бы погода не подвела! Да, а среди исторических дат, что-то забыли упомянуть 375-летиt прихода русских на Амур - первые землепроходцы вошли в Амур по Зее в 1644 году! И еще ведь исполняется 160-летие губернаторства в Амурской области, первый губернатор Н.Буссе вступил торжественно в должность как-раз в мае 1859 года! Об этом тоже не забыли ?

  • full

    full
    1 неделя назад

    Все эти даты так условны... Лично у меня не хватило бы наглости говорить о 163 дне рождения, поскольку, как минимум сто сорок из них приходились на другую дату.

  • Е.Петров

    Е.Петров
    1 неделя назад

    А еще очень хорошие майско-июньские даты-юбилеи: 165-летие с начала легендарных «Амурских сплавов» (1854-1857 гг.) и, соответственно, 165-летие с начала судоходства по Амуру (от 1854 г.). Наверно, будет и какое-то действо тоже организовано на Амуре, на берегу Амура?

  • full

    full
    1 неделя назад

    Е.Петров

    А еще очень хорошие майско-июньские даты-юбилеи: 165-летие с начала легендарных «Амурских сплавов» (1854-1857 гг.) и, соответственно, 165-летие с начала судоходства по Амуру (от 1854 г.). Наверно, будет и какое-то действо тоже организовано на Амуре, на берегу Амура?



    Боюсь, что судоходство по Амуру было начато многими сотнями лет ранее...

  • Рит@

    Рит@
    1 день назад

    Каждый год радовали нас звездами,а в этот год местный коллектив...мда..спасибо...бюджета пожалела власть? Зачем людей радовать...раньше было лучше.

  • солнце55555

    солнце55555
    1 день назад

    Да зажмотили. Вон Белогорск помнится себе даже Бони М приглашал а администрация Благовещенска унизила горожан:пусть столица АО радуется самодеятельности из соседнего края... будет день города в Хабаровске вряд ли они пригласят только амурских артистов обязательно звезды будут чтобы народ порадовать а не позориться как в Благе.

  • Рит@

    Рит@
    23 часа назад

    Полностью с Вами согласна

  • sergan

    sergan
    22 часа назад

    Е.Петров

    А еще очень хорошие майско-июньские даты-юбилеи: 165-летие с начала легендарных «Амурских сплавов» (1854-1857 гг.) и, соответственно, 165-летие с начала судоходства по Амуру (от 1854 г.). Наверно, будет и какое-то действо тоже организовано на Амуре, на берегу Амура?



    А 16 мая - подписание Айгуньского договора? Или толерастия с во многом потерявшими совесть китайцами не позволяет этот день отмечать, как праздник?

  • мыжго

    мыжго
    2 часа назад

    Рит@

    Каждый год радовали нас звездами,а в этот год местный коллектив...мда..спасибо...бюджета пожалела власть? Зачем людей радовать...раньше было лучше.



    Звездами? Выходи вечером на балкон и любуйся звездами совершенно забесплатно. А тот давно протухший тухляк, который норовят завести сюда в надежде на распил бюджетных средств интересен только в плане самого этого самого распила.

    Звезды.... А еще они в неё едят.

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