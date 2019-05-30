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30 мая 2019, 21:05 3

В Благовещенске впервые подсветили три стороны одного из самых красивых исторических зданий (видео)

В Благовещенске впервые подсветили три стороны одного из самых красивых исторических зданий (видео)
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске состоялся тестовый запуск подсветки исторического здания Центра эстетического воспитания имени Белоглазова. Как сообщало ИА «Амур.инфо», фасады здания подсветят 223 светодиодными прожекторами в три яруса по трем сторонам: на улицы Ленина, Богдана Хмельницкого и переулок Святителя Иннокентия.

Здание по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 1, было построено в конце XIX века. В нем располагался универсальный магазин торгового дома «И.Я.Чурин и Ко». По удобству, величине и богатому виду магазин считался лучшим в Западной и Восточной Сибири. С 1930-х годов здесь разместился техникум водных путей сообщения Наркомречфлота, позже ставшего речным училищем. В 70-х здание достроили. В настоящее время в нем располагается Центр эстетического воспитания детей имени Вячеслава Васильевича Белоглазова, основателя прославленного хореографического коллектива «Ровесники».

В 1995 году памятник архитектуры был поставлен на госохрану. В 2017 году фасад отремонтировали. Решение о том, чтобы подсветить достопримечательность, было принято около пяти лет назад. «Изначально идея об архитектурной подсветке была на уровне разговоров. Затем был разработан дизайн-проект, его утвердила комиссия по сохранению историко-культурного наследия. Утверждалась мощность и форма светильников. Сейчас завершается финальная стадия проекта», – рассказал директор ООО «Бизнес-пул» Евгений Гамерман.

«В Китае стиль подсветки зданий совсем другой – это бегущие огни, сверкание, блики, стробоскопы. У нас такого допускать нельзя. Мы используем более строгий и изящный стиль, подчеркивающий красоту зданий. Сравнивать с другими городами нас также нельзя: Благовещенск уникальный город по архитектуре и расположению, поэтому мы стараемся создавать собственный стиль», – сказал Евгений Вячеславович.

Одной из сложностей при монтаже подсветки стали толстые стены здания. Их максимальная толщина доходит до полутора метров. К тому же работать с архитектурным достоянием сложно, так как нужно тщательно избегать повреждений.

Монтаж 50-ваттных прожекторов близится к завершению. Холодным белым светом они деликатно подчеркнут красоту строения от уровня земли до архитектурных элементов на крыше здания – это статуи и вазоны. Во время тестового запуска иллюминации специалисты запустили освещение второго и третьего ярусов, чтобы отрегулировать положение источников света.

Работы по монтажу подсветки начались 1 мая. 16 рабочих трудятся без выходных, чтобы успеть сдать объект ко Дню города, который будет отмечаться в воскресенье, 2 июня. После Дня города останется наладить работу первого уровня подсветки, которая направлена вверх от фундамента.

Фото: Амур.инфо

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#история #культура #строительство

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Это оно, что ли?



  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    Выглядит конечно симпатично, сколько это обошлось бюджету?

  • Misterbin

    Misterbin
    19 минут назад

    Красиво!

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